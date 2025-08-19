Натощак нельзя есть эти продукты — иначе день начнётся с боли и тяжести в желудке

Арзамасцев: сладкое натощак вызывает скачки сахара и усталость

Утренний приём пищи — один из самых важных в течение дня, однако далеко не все продукты подходят для завтрака. На "пустой" желудок особенно важно выбирать еду осознанно, чтобы не навредить пищеварительной системе.

Что нельзя есть натощак

Диетолог Евгений Арзамасцев предупреждает: некоторые продукты при употреблении на голодный желудок могут раздражать слизистую и провоцировать воспаления. Среди нежелательных вариантов — блюда с большим количеством специй, острые и тяжёлые закуски.

Специалист не рекомендует начинать утро с:

грибов

орехов

вяленого или сушёного мяса с острыми приправами

острых соусов и закусок

Все эти продукты плохо усваиваются, требуют долгой обработки в желудке и создают повышенную нагрузку на пищеварительную систему. Особенно это актуально для людей с гастритом и другими желудочно-кишечными заболеваниями.

Жирное и жареное — под запретом

Не стоит включать в утреннее меню блюда, приготовленные на масле. Жареные и жирные продукты могут вызывать тяжесть, изжогу и ухудшение самочувствия на протяжении всего дня. Особенно опасны такие завтраки при регулярном употреблении — они способствуют развитию хронических заболеваний желудка и печени.

Осторожнее со сладким

Как отмечает Арзамасцев, голодный человек может быть склонен съесть много сладкого. Однако такой выбор чреват быстрым скачком сахара в крови, за которым следует его резкое падение. Это провоцирует чувство усталости, снижение концентрации и в долгосрочной перспективе — проблемы с лишним весом.

Опасные утренние напитки

Особое внимание стоит уделить и напиткам. Натощак категорически не стоит пить:

свежевыжатые соки

алкоголь

Даже натуральные соки в чистом виде обладают высокой кислотностью и могут раздражать слизистую желудка. Что касается алкоголя — он особенно опасен при пустом желудке, так как быстро всасывается и резко воздействует на органы пищеварения, повышая риск развития гастрита.

Подход к завтраку должен быть осознанным. Чтобы день начался с энергии и бодрости, важно выбирать лёгкие, питательные и безопасные продукты, которые поддержат желудок, а не создадут лишнюю нагрузку.

