Натощак нельзя есть эти продукты — иначе день начнётся с боли и тяжести в желудке

Утренний приём пищи — один из самых важных в течение дня, однако далеко не все продукты подходят для завтрака. На "пустой" желудок особенно важно выбирать еду осознанно, чтобы не навредить пищеварительной системе.
Диетолог Евгений Арзамасцев предупреждает: некоторые продукты при употреблении на голодный желудок могут раздражать слизистую и провоцировать воспаления. Среди нежелательных вариантов — блюда с большим количеством специй, острые и тяжёлые закуски.
Специалист не рекомендует начинать утро с:
грибов
орехов
вяленого или сушёного мяса с острыми приправами
острых соусов и закусок
Все эти продукты плохо усваиваются, требуют долгой обработки в желудке и создают повышенную нагрузку на пищеварительную систему. Особенно это актуально для людей с гастритом и другими желудочно-кишечными заболеваниями.
Не стоит включать в утреннее меню блюда, приготовленные на масле. Жареные и жирные продукты могут вызывать тяжесть, изжогу и ухудшение самочувствия на протяжении всего дня. Особенно опасны такие завтраки при регулярном употреблении — они способствуют развитию хронических заболеваний желудка и печени.
Как отмечает Арзамасцев, голодный человек может быть склонен съесть много сладкого. Однако такой выбор чреват быстрым скачком сахара в крови, за которым следует его резкое падение. Это провоцирует чувство усталости, снижение концентрации и в долгосрочной перспективе — проблемы с лишним весом.
Особое внимание стоит уделить и напиткам. Натощак категорически не стоит пить:
свежевыжатые соки
алкоголь
Даже натуральные соки в чистом виде обладают высокой кислотностью и могут раздражать слизистую желудка. Что касается алкоголя — он особенно опасен при пустом желудке, так как быстро всасывается и резко воздействует на органы пищеварения, повышая риск развития гастрита.
Подход к завтраку должен быть осознанным. Чтобы день начался с энергии и бодрости, важно выбирать лёгкие, питательные и безопасные продукты, которые поддержат желудок, а не создадут лишнюю нагрузку.
