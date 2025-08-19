Продукты с магнием и омега-3 могут заменить успокоительное — что выбрать на ужин

Некоторые продукты питания могут стать эффективными помощниками в борьбе со стрессом. Правильно составленный рацион поддерживает нервную систему и помогает организму справляться с эмоциональными нагрузками без лишних потерь.
Диетолог Андрей Бобровский объяснил: если рацион сбалансирован, организм лучше переносит психоэмоциональное напряжение. Отсутствие необходимых витаминов и микроэлементов может привести к истощению, которое лишь усугубит стресс. А вот грамотно подобранное меню способно заметно улучшить самочувствие и общее настроение.
По словам специалиста, особое внимание стоит уделить продуктам, богатым магнием, цинком, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также фолиевой кислотой. Эти вещества участвуют в работе нервной системы и способствуют её устойчивости к перегрузкам.
Среди рекомендованных продуктов — клубника, цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты), авокадо и разнообразная зелень, особенно шпинат. Именно они должны составлять не менее четверти ежедневного рациона. Яркие фрукты и свежие овощи не только полезны, но и создают ощущение разнообразия и насыщенности в питании.
Хорошими источниками полезных веществ также являются перепелиные яйца, орехи и жирная рыба — такая как скумбрия и сельдь. Эти продукты обеспечивают организм необходимыми жирами и аминокислотами, участвующими в синтезе гормонов настроения, таких как серотонин.
