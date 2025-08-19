Продукты с магнием и омега-3 могут заменить успокоительное — что выбрать на ужин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Здоровье

Некоторые продукты питания могут стать эффективными помощниками в борьбе со стрессом. Правильно составленный рацион поддерживает нервную систему и помогает организму справляться с эмоциональными нагрузками без лишних потерь.

клубника
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
клубника

Как питание влияет на стресс

Диетолог Андрей Бобровский объяснил: если рацион сбалансирован, организм лучше переносит психоэмоциональное напряжение. Отсутствие необходимых витаминов и микроэлементов может привести к истощению, которое лишь усугубит стресс. А вот грамотно подобранное меню способно заметно улучшить самочувствие и общее настроение.

Что должно быть в рационе

По словам специалиста, особое внимание стоит уделить продуктам, богатым магнием, цинком, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, а также фолиевой кислотой. Эти вещества участвуют в работе нервной системы и способствуют её устойчивости к перегрузкам.

Полезные источники нутриентов

Среди рекомендованных продуктов — клубника, цитрусовые (апельсины, мандарины, грейпфруты), авокадо и разнообразная зелень, особенно шпинат. Именно они должны составлять не менее четверти ежедневного рациона. Яркие фрукты и свежие овощи не только полезны, но и создают ощущение разнообразия и насыщенности в питании.

Дополнительные продукты против стресса

Хорошими источниками полезных веществ также являются перепелиные яйца, орехи и жирная рыба — такая как скумбрия и сельдь. Эти продукты обеспечивают организм необходимыми жирами и аминокислотами, участвующими в синтезе гормонов настроения, таких как серотонин.

Уточнения

Клубни́ка - название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
