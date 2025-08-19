Миф о лысых от кепки рушится — врачи раскрыли, как на самом деле она влияет на волосы

Распространено мнение, что регулярное ношение кепки якобы может спровоцировать раннее облысение. Это утверждение активно передаётся из уст в уста, но не имеет под собой реальных оснований. Научные данные и мнение специалистов говорят об обратном.
Трихолог Юлия Галлямова уверена: ношение кепки не вызывает выпадение волос. Более того, в некоторых случаях головной убор даже приносит пользу. Он способен защитить кожу головы от неблагоприятных факторов окружающей среды, включая ультрафиолет и резкие перепады температуры. Это особенно важно для людей, склонных к различным дерматологическим заболеваниям, сопровождающимся истончением и потерей волос.
Как отмечает специалист, кепка играет роль своеобразного щита от агрессивного воздействия солнечных лучей. Чрезмерное ультрафиолетовое излучение может негативно сказываться на состоянии кожи головы, провоцируя ожоги, воспаления и запускать процессы, способствующие выпадению волос. Именно поэтому ношение головного убора в солнечную погоду не только допустимо, но и полезно для профилактики дерматологических проблем.
Однако сам по себе факт ношения кепки — не гарантия безопасности. Головной убор необходимо регулярно стирать. В противном случае скапливающаяся на ткани пыль, кожный жир и пот могут стать причиной раздражения кожи, высыпаний, особенно в области лба. По словам врача, это может привести к воспалительным процессам и даже вторичным инфекциям. Простая регулярная гигиена помогает избежать подобных неприятностей.
Ке́пи ке́пка - форменный головной убор с широким и плоским козырьком, твёрдым околышем, мягкой тульей и небольшим круглым или овальным донышком, часто с подбородочным ремешком.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.