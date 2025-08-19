Миф о лысых от кепки рушится — врачи раскрыли, как на самом деле она влияет на волосы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Трихолог: головной убор помогает предотвратить выпадение волос
1:55
Здоровье

Распространено мнение, что регулярное ношение кепки якобы может спровоцировать раннее облысение. Это утверждение активно передаётся из уст в уста, но не имеет под собой реальных оснований. Научные данные и мнение специалистов говорят об обратном.

Кепка
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кепка

Что думают врачи о кепках и волосах

Трихолог Юлия Галлямова уверена: ношение кепки не вызывает выпадение волос. Более того, в некоторых случаях головной убор даже приносит пользу. Он способен защитить кожу головы от неблагоприятных факторов окружающей среды, включая ультрафиолет и резкие перепады температуры. Это особенно важно для людей, склонных к различным дерматологическим заболеваниям, сопровождающимся истончением и потерей волос.

Кепка как защита от солнца

Как отмечает специалист, кепка играет роль своеобразного щита от агрессивного воздействия солнечных лучей. Чрезмерное ультрафиолетовое излучение может негативно сказываться на состоянии кожи головы, провоцируя ожоги, воспаления и запускать процессы, способствующие выпадению волос. Именно поэтому ношение головного убора в солнечную погоду не только допустимо, но и полезно для профилактики дерматологических проблем.

Важность гигиены головного убора

Однако сам по себе факт ношения кепки — не гарантия безопасности. Головной убор необходимо регулярно стирать. В противном случае скапливающаяся на ткани пыль, кожный жир и пот могут стать причиной раздражения кожи, высыпаний, особенно в области лба. По словам врача, это может привести к воспалительным процессам и даже вторичным инфекциям. Простая регулярная гигиена помогает избежать подобных неприятностей.

Уточнения

Ке́пи ке́пка - форменный головной убор с широким и плоским козырьком, твёрдым околышем, мягкой тульей и небольшим круглым или овальным донышком, часто с подбородочным ремешком.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
