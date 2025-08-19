Кожура фруктов хранит ценные вещества: в некоторых случаях они оборачиваются риском

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:55
Здоровье

Многие любят есть фрукты прямо с кожурой, считая, что так сохраняется максимальное количество полезных веществ. Обычно достаточно просто промыть плод под водой, и он готов к употреблению. Но специалисты предупреждают: не во всех случаях это безопасно. Кожура действительно может быть ценным источником витаминов, клетчатки и антиоксидантов, однако иногда в ней скапливаются вещества, которые способны нанести вред организму.

Какие фрукты полезны с кожурой

Диетолог Ирина Мансурова отмечает, что яблоки стоит есть вместе с кожурой. Она богата клетчаткой, витамином С, полифенолами и другими соединениями, поддерживающими здоровье сердца и пищеварительной системы. Но есть и исключения: если у человека диагностирована язвенная болезнь, кожицу лучше срезать, чтобы не провоцировать раздражение слизистой оболочки желудка.

Когда кожуру нужно удалять

По словам специалиста, у манго кожуру необходимо убирать. На поверхности плодов часто остаются остатки пестицидов, а также может присутствовать токсичное вещество, небезопасное для человека. Аналогичная рекомендация распространяется на многие экзотические фрукты. Их кожура может содержать соединения, к которым организм не привык, или вещества, вызывающие аллергические реакции.

Цитрусовые и их особенности

Лимон и другие цитрусовые — приятное исключение. Их кожура содержит не только витамины, но и эфирные масла, способные снижать уровень стресса, улучшать качество сна и помогать в профилактике атеросклероза. Однако и здесь важно помнить о гигиене: перед употреблением кожуру следует тщательно вымыть, чтобы удалить пыль, грязь и возможные остатки химических обработок.

Уточнения

Фру́кт - сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

