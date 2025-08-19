Полезный продукт превращается в риск: всё зависит от того, что окажется на тарелке

Рыба — один из самых ценных продуктов для здоровья. Она содержит омега-3 жирные кислоты, необходимые для работы сердца, мозга и сосудов, а также витамины и микроэлементы, которые поддерживают иммунитет и общее самочувствие. Включение рыбы в рацион помогает улучшить здоровье и поддерживать нормальную работу организма.
Не вся рыба одинаково полезна, и некоторые виды могут нанести вред. Эндокринолог Диляра Лебедева отмечает:
Рыба-падальщик: пангасиус, сом, тилапия. Эти виды часто водятся в загрязненных водоемах и питаются падалью или отходами, что делает их небезопасными для употребления.
Крупные морские хищники: акула, рыба-меч, тунец. В них скапливаются соли тяжелых металлов, что может вызвать отравление при регулярном употреблении.
Некоторая речная рыба: карп, лещ, вобла, карась. Они могут быть носителями опасных печеночных паразитов.
Важно помнить, что даже полезная рыба требует внимательного выбора и правильного приготовления, чтобы исключить риски для здоровья.
Лебедева советует отдавать предпочтение проверенным сортам, которые безопасны и при этом приносят максимальную пользу:
сельдь
кета
горбуша
треска
скумбрия
минтай
Эти виды богаты полезными кислотами и микроэлементами, а также безопасны при правильной кулинарной обработке.
