Полезный продукт превращается в риск: всё зависит от того, что окажется на тарелке

Здоровье

Рыба — один из самых ценных продуктов для здоровья. Она содержит омега-3 жирные кислоты, необходимые для работы сердца, мозга и сосудов, а также витамины и микроэлементы, которые поддерживают иммунитет и общее самочувствие. Включение рыбы в рацион помогает улучшить здоровье и поддерживать нормальную работу организма.

Акула
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Акула

Какая рыба опасна

Не вся рыба одинаково полезна, и некоторые виды могут нанести вред. Эндокринолог Диляра Лебедева отмечает:

  • Рыба-падальщик: пангасиус, сом, тилапия. Эти виды часто водятся в загрязненных водоемах и питаются падалью или отходами, что делает их небезопасными для употребления.

  • Крупные морские хищники: акула, рыба-меч, тунец. В них скапливаются соли тяжелых металлов, что может вызвать отравление при регулярном употреблении.

  • Некоторая речная рыба: карп, лещ, вобла, карась. Они могут быть носителями опасных печеночных паразитов.

Важно помнить, что даже полезная рыба требует внимательного выбора и правильного приготовления, чтобы исключить риски для здоровья.

Какая рыба полезна

Лебедева советует отдавать предпочтение проверенным сортам, которые безопасны и при этом приносят максимальную пользу:

  • сельдь

  • кета

  • горбуша

  • треска

  • скумбрия

  • минтай

Эти виды богаты полезными кислотами и микроэлементами, а также безопасны при правильной кулинарной обработке.

Уточнения

Рыбы - обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
