Полезный продукт превращается в риск: всё зависит от того, что окажется на тарелке

Эндокринолог советует есть сельдь, треску, скумбрию и горбушу

Рыба — один из самых ценных продуктов для здоровья. Она содержит омега-3 жирные кислоты, необходимые для работы сердца, мозга и сосудов, а также витамины и микроэлементы, которые поддерживают иммунитет и общее самочувствие. Включение рыбы в рацион помогает улучшить здоровье и поддерживать нормальную работу организма.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула

Какая рыба опасна

Не вся рыба одинаково полезна, и некоторые виды могут нанести вред. Эндокринолог Диляра Лебедева отмечает:

Рыба-падальщик: пангасиус, сом, тилапия. Эти виды часто водятся в загрязненных водоемах и питаются падалью или отходами, что делает их небезопасными для употребления.

Крупные морские хищники: акула, рыба-меч, тунец. В них скапливаются соли тяжелых металлов, что может вызвать отравление при регулярном употреблении.

Некоторая речная рыба: карп, лещ, вобла, карась. Они могут быть носителями опасных печеночных паразитов.

Важно помнить, что даже полезная рыба требует внимательного выбора и правильного приготовления, чтобы исключить риски для здоровья.

Какая рыба полезна

Лебедева советует отдавать предпочтение проверенным сортам, которые безопасны и при этом приносят максимальную пользу:

сельдь

кета

горбуша

треска

скумбрия

минтай

Эти виды богаты полезными кислотами и микроэлементами, а также безопасны при правильной кулинарной обработке.

Уточнения

Рыбы - обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

