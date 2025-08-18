Организм стареет раньше времени: всё из-за простой вещи, которую легко исправить

Поддержание водного баланса — одно из самых простых, но важных правил для здоровья. Недостаток жидкости в организме может привести к множеству проблем, особенно у пожилых людей. Своевременное употребление воды помогает поддерживать нормальную работу всех органов и систем, улучшает общее самочувствие и способствует активной умственной деятельности.
Диетолог Елена Соломатина рекомендует рассчитывать количество воды исходя из веса. По её словам, на каждый килограмм массы тела следует выпивать примерно 30 мл воды в день. При этом важно:
растягивать норму на весь день, а не пытаться выпить сразу большой объем
употреблять воду постепенно, чтобы не перегружать почки и сердце
учитывать активность и климат, в котором вы находитесь
Такой подход позволяет организму эффективно использовать жидкость и поддерживать стабильный водный баланс.
Нехватка воды в организме может привести к серьезным последствиям. Среди них:
образование камней в почках и снижение их функциональности
ослабление иммунной системы
проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и лёгкими
ухудшение работы мозга, снижение концентрации и внимания
изменения в поведении, раздражительность и усталость
Даже лёгкое обезвоживание способно негативно сказаться на самочувствии и продуктивности.
Выбор напитка также играет важную роль. Соломатина подчёркивает:
лучше всего пить чистую воду
чай и кофе в большом количестве не компенсируют дефицит жидкости, а иногда усиливают обезвоживание
алкогольные напитки, например, пиво, также не заменяют воду и создают дополнительную нагрузку на организм
Регулярное употребление чистой воды помогает поддерживать здоровье, предотвращает хронические заболевания и улучшает общее состояние организма.
