Организм стареет раньше времени: всё из-за простой вещи, которую легко исправить

Поддержание водного баланса — одно из самых простых, но важных правил для здоровья. Недостаток жидкости в организме может привести к множеству проблем, особенно у пожилых людей. Своевременное употребление воды помогает поддерживать нормальную работу всех органов и систем, улучшает общее самочувствие и способствует активной умственной деятельности.

Сколько воды нужно пить

Диетолог Елена Соломатина рекомендует рассчитывать количество воды исходя из веса. По её словам, на каждый килограмм массы тела следует выпивать примерно 30 мл воды в день. При этом важно:

  • растягивать норму на весь день, а не пытаться выпить сразу большой объем

  • употреблять воду постепенно, чтобы не перегружать почки и сердце

  • учитывать активность и климат, в котором вы находитесь

Такой подход позволяет организму эффективно использовать жидкость и поддерживать стабильный водный баланс.

Последствия обезвоживания

Нехватка воды в организме может привести к серьезным последствиям. Среди них:

  • образование камней в почках и снижение их функциональности

  • ослабление иммунной системы

  • проблемы с желудочно-кишечным трактом, печенью и лёгкими

  • ухудшение работы мозга, снижение концентрации и внимания

  • изменения в поведении, раздражительность и усталость

Даже лёгкое обезвоживание способно негативно сказаться на самочувствии и продуктивности.

Как правильно восполнять баланс

Выбор напитка также играет важную роль. Соломатина подчёркивает:

  • лучше всего пить чистую воду

  • чай и кофе в большом количестве не компенсируют дефицит жидкости, а иногда усиливают обезвоживание

  • алкогольные напитки, например, пиво, также не заменяют воду и создают дополнительную нагрузку на организм

Регулярное употребление чистой воды помогает поддерживать здоровье, предотвращает хронические заболевания и улучшает общее состояние организма.

Уточнения

По́чка челове́ка - парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
