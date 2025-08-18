Главный орган устает раньше: неожиданные источники стресса подрывают его здоровье

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Сердце — один из самых важных органов, о котором стоит заботиться каждый день. Некоторые факторы могут значительно повышать риск сердечных заболеваний, даже если вы ведете относительно здоровый образ жизни. Понимание таких факторов помогает вовремя принимать меры и сохранять здоровье на долгие годы.

свадебная церемония
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
свадебная церемония

Брак и эмоциональное здоровье

Семейная жизнь играет важную роль для здоровья сердца. Специалисты отмечают:

  • Неудачный брак может стать причиной стрессов и негативных эмоций, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний

  • Женатые мужчины, находящиеся в гармоничных отношениях, живут дольше сверстников

  • Женщинам стоит быть осторожными с переутомлением и попыткой взять на себя слишком много обязанностей

Если отношения оставляют желать лучшего, важно работать над ними, искать компромиссы и сохранять эмоциональное равновесие.

Пробки и стресс

Неожиданно, но нахождение в постоянных пробках также может влиять на сердце. Постоянное нервное напряжение, шум и выхлопные газы создают дополнительную нагрузку на организм. Чтобы снизить риски:

  • Использовать альтернативные маршруты или виды транспорта

  • Планировать поездки в часы меньшего трафика

  • Находить способы расслабления во время движения, например, слушать музыку или подкасты

Даже небольшое снижение стресса на дорогах положительно сказывается на работе сердца.

Бессонница и график сна

Проблемы со сном — ещё один важный фактор. Хроническая бессонница или работа по ночам повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Важно:

  • Стараться придерживаться регулярного графика сна

  • Искать комплексные методы борьбы с бессонницей, включая релаксацию и контроль освещенности

  • Избегать чрезмерного употребления кофеина и стрессовых нагрузок перед сном

Комплексный подход к сну помогает организму восстанавливаться и поддерживать здоровье сердца на долгие годы.

Уточнения

Брак - один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Врачи: неудачный брак повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний
