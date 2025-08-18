Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Напиток, который пьют миллионы, влияет на мозг: действие, о котором знают немногие

Диетолог Триста Бест: умеренное употребление чая стимулирует мозг
Здоровье

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Его заваривают не только для того, чтобы утолить жажду, но и чтобы провести время в компании друзей или семьи. При этом оказывается, что польза чая выходит далеко за рамки приятного вкуса и расслабления — он положительно влияет на работу мозга и когнитивные способности.

Черный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Черный чай

Как чай влияет на мозг

Диетолог Триста Бест отмечает, что аминокислоты, содержащиеся в чае, стимулируют деятельность мозга. В сочетании с кофеином они помогают:

  • повысить внимание и концентрацию

  • улучшить бдительность

  • дать дополнительный заряд энергии

По словам специалиста, регулярное употребление чая в умеренных количествах помогает человеку мыслить яснее и быстрее обрабатывать информацию.

Выбор сорта чая

Чтобы добиться положительного эффекта для мозга, лучше отдавать предпочтение определённым сортам:

  • черный чай — помогает взбодриться и улучшает концентрацию

  • зеленый чай — содержит антиоксиданты, поддерживает здоровье и работу нервной системы

Оба варианта стимулируют умственные способности, но при этом стоит помнить о мере.

Важные правила употребления

Несмотря на пользу, злоупотребление чаем может быть вредным. Эксперты советуют:

  • не пить напиток в больших количествах

  • избегать употребления перед сном, чтобы не нарушить сон

  • следить за индивидуальной чувствительностью к кофеину

Соблюдение этих простых правил позволяет получать максимальную пользу для здоровья и работы мозга без негативных последствий.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
