Напиток, который пьют миллионы, влияет на мозг: действие, о котором знают немногие

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Его заваривают не только для того, чтобы утолить жажду, но и чтобы провести время в компании друзей или семьи. При этом оказывается, что польза чая выходит далеко за рамки приятного вкуса и расслабления — он положительно влияет на работу мозга и когнитивные способности.
Диетолог Триста Бест отмечает, что аминокислоты, содержащиеся в чае, стимулируют деятельность мозга. В сочетании с кофеином они помогают:
повысить внимание и концентрацию
улучшить бдительность
дать дополнительный заряд энергии
По словам специалиста, регулярное употребление чая в умеренных количествах помогает человеку мыслить яснее и быстрее обрабатывать информацию.
Чтобы добиться положительного эффекта для мозга, лучше отдавать предпочтение определённым сортам:
черный чай — помогает взбодриться и улучшает концентрацию
зеленый чай — содержит антиоксиданты, поддерживает здоровье и работу нервной системы
Оба варианта стимулируют умственные способности, но при этом стоит помнить о мере.
Несмотря на пользу, злоупотребление чаем может быть вредным. Эксперты советуют:
не пить напиток в больших количествах
избегать употребления перед сном, чтобы не нарушить сон
следить за индивидуальной чувствительностью к кофеину
Соблюдение этих простых правил позволяет получать максимальную пользу для здоровья и работы мозга без негативных последствий.
