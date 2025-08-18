Напиток, который пьют миллионы, влияет на мозг: действие, о котором знают немногие

Диетолог Триста Бест: умеренное употребление чая стимулирует мозг

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Его заваривают не только для того, чтобы утолить жажду, но и чтобы провести время в компании друзей или семьи. При этом оказывается, что польза чая выходит далеко за рамки приятного вкуса и расслабления — он положительно влияет на работу мозга и когнитивные способности.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Черный чай

Как чай влияет на мозг

Диетолог Триста Бест отмечает, что аминокислоты, содержащиеся в чае, стимулируют деятельность мозга. В сочетании с кофеином они помогают:

повысить внимание и концентрацию

улучшить бдительность

дать дополнительный заряд энергии

По словам специалиста, регулярное употребление чая в умеренных количествах помогает человеку мыслить яснее и быстрее обрабатывать информацию.

Выбор сорта чая

Чтобы добиться положительного эффекта для мозга, лучше отдавать предпочтение определённым сортам:

черный чай — помогает взбодриться и улучшает концентрацию

зеленый чай — содержит антиоксиданты, поддерживает здоровье и работу нервной системы

Оба варианта стимулируют умственные способности, но при этом стоит помнить о мере.

Важные правила употребления

Несмотря на пользу, злоупотребление чаем может быть вредным. Эксперты советуют:

не пить напиток в больших количествах

избегать употребления перед сном, чтобы не нарушить сон

следить за индивидуальной чувствительностью к кофеину

Соблюдение этих простых правил позволяет получать максимальную пользу для здоровья и работы мозга без негативных последствий.

Уточнения

Мозг - центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

