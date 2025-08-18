Память слабеет и внимание рассеивается: ежедневные действия могут изменить ситуацию

Медики советуют контролировать вес и сахар для профилактики деменции

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Деменция — одно из самых опасных возрастных заболеваний, которое на сегодняшний день практически не поддается лечению. Несмотря на это, существуют факторы, способные замедлить развитие необратимых изменений мозга и снизить риски появления недуга. Понимание этих факторов может стать важной профилактикой, позволяя сохранить когнитивные функции на долгие годы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мужчина читает

Образование и умственная активность

Одним из неожиданных факторов, влияющих на здоровье мозга, является уровень умственной активности. Специалисты отмечают, что наличие высшего образования может снижать риск деменции, но диплом вовсе не обязателен. Главное — постоянно развиваться:

читать книги и статьи на разные темы

осваивать новые навыки и хобби

участвовать в интеллектуальных играх и обсуждениях

Такая постоянная "тренировка" мозга помогает поддерживать нейронные связи и замедлять возрастные изменения.

Депрессия и психическое здоровье

Депрессия часто воспринимается как нечто второстепенное, и многие недооценивают её влияние. На самом деле хроническое подавленное состояние способно нарушить привычный баланс жизни и значительно повысить риск развития деменции. Психологи рекомендуют:

не игнорировать симптомы депрессии

своевременно обращаться к специалистам

поддерживать открытое общение с близкими и друзьями

Забота о психическом здоровье становится не менее важной профилактикой, чем контроль питания или физическая активность.

Лишний вес и диабет

Избыточный вес и метаболические нарушения также играют роль в формировании факторов риска деменции. Лишние килограммы способствуют развитию диабета и повышают вероятность возрастных заболеваний мозга. Для снижения рисков полезно:

следить за рационом и употреблять продукты с низким содержанием сахара

поддерживать регулярную физическую активность

контролировать уровень сахара в крови и другие показатели здоровья

Своевременные меры позволяют уменьшить нагрузку на мозг и поддерживать его функции на долгие годы.

Хотя деменция остается неизлечимой, правильный образ жизни, умственная активность, забота о психическом и физическом здоровье помогают значительно снизить вероятность развития заболевания. Даже небольшие изменения в повседневной жизни могут оказать долгосрочное положительное влияние на работу мозга.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

