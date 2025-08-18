Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юрист Костиков: отказ принять оплату картой — нарушение, но наказать сложно
Научный прорыв: эти стрекозы адаптировались к загрязнению и городской среде
Шлёпанцы увеличивают риск травм и инфекций во время полётов
Увеличить ванную без перепланировки помогут складные конструкции
Ароматная свинина с овощами: запекаем в духовке быстро и вкусно с картофелем, луком, помидорами и сыром
Джеймс Итальяно советует: тренироваться с партнёром и менять нагрузки
Косметика с экстрактом водорослей: натуральный способ вернуть упругость и сияние коже
Катя Гордон посоветовала парам лететь на Мальдивы для проверки своих чувств
Эксперты: ароматические свечи и освежители воздуха токсичны для животных

Память слабеет и внимание рассеивается: ежедневные действия могут изменить ситуацию

Медики советуют контролировать вес и сахар для профилактики деменции
2:34
Здоровье

Деменция — одно из самых опасных возрастных заболеваний, которое на сегодняшний день практически не поддается лечению. Несмотря на это, существуют факторы, способные замедлить развитие необратимых изменений мозга и снизить риски появления недуга. Понимание этих факторов может стать важной профилактикой, позволяя сохранить когнитивные функции на долгие годы.

мужчина читает
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мужчина читает

Образование и умственная активность

Одним из неожиданных факторов, влияющих на здоровье мозга, является уровень умственной активности. Специалисты отмечают, что наличие высшего образования может снижать риск деменции, но диплом вовсе не обязателен. Главное — постоянно развиваться:

  • читать книги и статьи на разные темы

  • осваивать новые навыки и хобби

  • участвовать в интеллектуальных играх и обсуждениях

Такая постоянная "тренировка" мозга помогает поддерживать нейронные связи и замедлять возрастные изменения.

Депрессия и психическое здоровье

Депрессия часто воспринимается как нечто второстепенное, и многие недооценивают её влияние. На самом деле хроническое подавленное состояние способно нарушить привычный баланс жизни и значительно повысить риск развития деменции. Психологи рекомендуют:

  • не игнорировать симптомы депрессии

  • своевременно обращаться к специалистам

  • поддерживать открытое общение с близкими и друзьями

Забота о психическом здоровье становится не менее важной профилактикой, чем контроль питания или физическая активность.

Лишний вес и диабет

Избыточный вес и метаболические нарушения также играют роль в формировании факторов риска деменции. Лишние килограммы способствуют развитию диабета и повышают вероятность возрастных заболеваний мозга. Для снижения рисков полезно:

  • следить за рационом и употреблять продукты с низким содержанием сахара

  • поддерживать регулярную физическую активность

  • контролировать уровень сахара в крови и другие показатели здоровья

Своевременные меры позволяют уменьшить нагрузку на мозг и поддерживать его функции на долгие годы.

Хотя деменция остается неизлечимой, правильный образ жизни, умственная активность, забота о психическом и физическом здоровье помогают значительно снизить вероятность развития заболевания. Даже небольшие изменения в повседневной жизни могут оказать долгосрочное положительное влияние на работу мозга.

Уточнения

Деме́нция - приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой
Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой
Последние материалы
Путин корректирует правила: ExxonMobil возвращается в Сахалин-1
Выжившие в Помпеях: сенсационные находки меняют историю трагедии
Ниссан Роуг и другие: автоэксперты назвали 10 лучших экономичных автомобилей
Детокс-диеты с соками вызывают проблемы с печенью, почками и иммунитетом
Зубчатая часть ножниц идеально подходит для раскалывания орехов
Выбираем мясо для сочного шашлыка: советы от шеф-повара
Цены на пляжный отдых в Италии в 2025 году выросли на 17% — данные Altroconsumo
Ветеринары подтвердили эффективность корма Pro Plan LiveClear против аллергии на кошек
Юрия Борисова назвали русской реинкарнацией Курта Кобейна
Косметологи советуют наносить крем перед макияжем для ровного тона лица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.