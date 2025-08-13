Стоп отекам. Достаточно убрать эти 5 продуктов — и забудете про тяжесть в ногах

Задержка жидкости летом: 5 продуктов, вызывающих отеки, о которых вы не знали

3:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задержка жидкости может возникнуть в любое время года, но отёки и тяжесть в ногах особенно распространены летом и, безусловно, доставляют дискомфорт. К счастью, есть несколько способов уменьшить отечность или, что ещё лучше, полностью её избежать.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Ноги

Один из самых эффективных способов? Исключить продукты, вызывающие задержку жидкости.

Почему летом у нас задерживается жидкость?

Ступни, лодыжки и голени могут отекать летом, когда в тканях скапливается избыток жидкости. Этот тип задержки жидкости известен как отёк.

"Отёк — это медицинский термин, обозначающий отёк, вызванный накоплением жидкости в тканях", — объясняет доктор Асима Ханиф. "Он часто возникает в области ног, лодыжек и стоп, но может также поражать другие части тела, такие как кисти рук, предплечья, лицо и даже лёгкие".

Хотя некоторые заболевания, например, болезни сердца или почек, а также приём определённых лекарств могут вызывать задержку жидкости, Ханиф говорит, что это также может быть связано с плохим кровообращением или малоподвижностью.

"Даже такое простое явление, как слишком долгое сидение или стояние, особенно в жаркую погоду, может привести к отёку ног", — отмечает она.

Какие продукты вызывают задержку жидкости?

Некоторые продукты, обычно с высоким содержанием натрия или сахара, также способствуют накоплению жидкости и венозному застою, что неизбежно приводит к отёкам и боли в ногах. Если вы склонны к отёкам ног, избегайте этих продуктов в тёплые месяцы.

5 продуктов, которые приводят к задержке жидкости в организме

Консервированный тунец

Консервированный тунец может содержать много натрия из-за соли, добавляемой в процессе обработки и консервирования.

Помидоры

Хотя помидоры богаты водой, они также содержат гистамин, который может способствовать задержке жидкости в организме, поскольку гистамин увеличивает проницаемость кровеносных сосудов. Употребление помидоров с овощами, обладающими мочегонным действием, например, огурцами, может помочь смягчить этот эффект.

Копченый лосось

Как и консервированный тунец, копченый лосось содержит много натрия, который может способствовать задержке жидкости в организме.

"Натрий — главный виновник задержки жидкости в организме", — говорит Дуброу.

Крекеры

Они могут показаться лёгкой альтернативой хлебу, но они подвергаются обработке и поэтому могут содержать много натрия.

"Рафинированные углеводы вызывают резкий скачок инсулина и способствуют воспалению, что может усилить отёк", — говорит Дуброу.

Выдержанные сыры

Многие выдержанные сыры, такие как пармезан, грюйер, чеддер и манчего, содержат много натрия из-за процесса выдержки: по мере старения сыр теряет влагу, что концентрирует в нем соль.

Какие продукты уменьшают задержку жидкости?

Точно так же, как одни продукты могут вызывать задержку жидкости, другие могут ее уменьшать.

"Отеки могут проявляться как небольшая припухлость, но это способ организма попросить о перезагрузке. Выбор правильных продуктов — это не только избавление от вздутия живота, но и чувство легкости и прилив энергии", — говорит Дуброу.

Он рекомендует "продукты, богатые магнием, такие как миндаль и темный шоколад, которые особенно полезны при гормональных отеках".

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

