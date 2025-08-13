Стоп отекам. Достаточно убрать эти 5 продуктов — и забудете про тяжесть в ногах

Задержка жидкости может возникнуть в любое время года, но отёки и тяжесть в ногах особенно распространены летом и, безусловно, доставляют дискомфорт. К счастью, есть несколько способов уменьшить отечность или, что ещё лучше, полностью её избежать.
Один из самых эффективных способов? Исключить продукты, вызывающие задержку жидкости.
Ступни, лодыжки и голени могут отекать летом, когда в тканях скапливается избыток жидкости. Этот тип задержки жидкости известен как отёк.
"Отёк — это медицинский термин, обозначающий отёк, вызванный накоплением жидкости в тканях", — объясняет доктор Асима Ханиф. "Он часто возникает в области ног, лодыжек и стоп, но может также поражать другие части тела, такие как кисти рук, предплечья, лицо и даже лёгкие".
Хотя некоторые заболевания, например, болезни сердца или почек, а также приём определённых лекарств могут вызывать задержку жидкости, Ханиф говорит, что это также может быть связано с плохим кровообращением или малоподвижностью.
"Даже такое простое явление, как слишком долгое сидение или стояние, особенно в жаркую погоду, может привести к отёку ног", — отмечает она.
Некоторые продукты, обычно с высоким содержанием натрия или сахара, также способствуют накоплению жидкости и венозному застою, что неизбежно приводит к отёкам и боли в ногах. Если вы склонны к отёкам ног, избегайте этих продуктов в тёплые месяцы.
5 продуктов, которые приводят к задержке жидкости в организме
Консервированный тунец может содержать много натрия из-за соли, добавляемой в процессе обработки и консервирования.
Хотя помидоры богаты водой, они также содержат гистамин, который может способствовать задержке жидкости в организме, поскольку гистамин увеличивает проницаемость кровеносных сосудов. Употребление помидоров с овощами, обладающими мочегонным действием, например, огурцами, может помочь смягчить этот эффект.
Как и консервированный тунец, копченый лосось содержит много натрия, который может способствовать задержке жидкости в организме.
"Натрий — главный виновник задержки жидкости в организме", — говорит Дуброу.
Они могут показаться лёгкой альтернативой хлебу, но они подвергаются обработке и поэтому могут содержать много натрия.
"Рафинированные углеводы вызывают резкий скачок инсулина и способствуют воспалению, что может усилить отёк", — говорит Дуброу.
Многие выдержанные сыры, такие как пармезан, грюйер, чеддер и манчего, содержат много натрия из-за процесса выдержки: по мере старения сыр теряет влагу, что концентрирует в нем соль.
Точно так же, как одни продукты могут вызывать задержку жидкости, другие могут ее уменьшать.
"Отеки могут проявляться как небольшая припухлость, но это способ организма попросить о перезагрузке. Выбор правильных продуктов — это не только избавление от вздутия живота, но и чувство легкости и прилив энергии", — говорит Дуброу.
Он рекомендует "продукты, богатые магнием, такие как миндаль и темный шоколад, которые особенно полезны при гормональных отеках".
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.