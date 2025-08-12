Что положить в чашку вместо кофе: 6 напитков для хорошего самочувствия

Если вы хотите зарядиться энергией по утрам, но опасаетесь возможных побочных эффектов чрезмерного употребления кофе (тревожность, бессонница, проблемы с животом), возможно, стоит поискать альтернативу американо. Некоторые варианты, например, зелёный чай или гуарана, обладают дополнительными полезными свойствами.

Каково влияние кофе на организм?

Кофеин — это природный стимулятор, который воздействует на мозг и нервную систему, повышая бдительность и замедляя наступление усталости. По этим причинам он, очевидно, очень полезен, когда вы хотите чувствовать себя бодрее. И, конечно же, кофе действительно полезен для здоровья.

Но это может быть и коварным: примерно через 15-30 минут после приёма кофе многие люди испытывают страшный кофеиновый спад — снижение первоначального бодрящего эффекта, приводящее к усталости. Это может создать бесполезный цикл: употребление большего количества кофеина для компенсации последствий уже вызванного им снижения уровня энергии.

Между тем, чрезмерное употребление кофеина может привести к ряду неприятных последствий. Среди наиболее распространённых — нервозность, изжога и плохое качество сна. Это особенно актуально, если вы пьёте кофе натощак (что многие из нас часто делают, суетясь по утрам), поскольку кофеин стимулирует клетки желудка к выделению соляной кислоты, способствующей пищеварению, которая может быть вредна без пищи.

Чрезмерное потребление кофеина также может снизить способность организма стабилизировать уровень кортизола и мелатонина, что, в свою очередь, может привести к хроническому стрессу и помешать нам получать столь необходимые заряды бодрости.

Отказ от кофе не обязательно означает полное прощание с утренним ритуалом. Иногда глоток чего-то согревающего, но менее агрессивного может дать такой же бодрящий эффект. Ниже представлен обзор альтернатив кофе, которые либо более полезны для здоровья, либо содержат меньше кофеина, либо вовсе не содержат его.

Чёрный чай

Итак, чёрный чай, очевидно, не является безкофеиновым напитком, но чашка заваренного чёрного чая обычно содержит примерно вдвое меньше кофеина, чем такое же количество кофе. Чёрный чай получает кофеин из танинов — полифенолов, богатых антиоксидантами, которые также содержатся в специях, шоколаде, вине и, конечно же, в кофе.

Зелёный чай

Многочисленные долгосрочные исследования показали, что зелёный чай — один из самых полезных напитков на планете. Среди его хорошо документированных и подтверждённых научными данными преимуществ: высокое содержание катехина, полифенола, богатого антиоксидантами и противораковыми свойствами, а также L-теанина, вещества, стимулирующего работу мозга и снижающего стресс.

Матча

Представьте себе матча как сверхмощный зелёный чай: его производят из листьев того же растения, просто выращивают и пьют немного иначе. Мате Этот традиционный южноамериканский напиток — отличная альтернатива кофе, но будьте осторожны: кофеина в нём лишь немного меньше, чем в кофе. Тем не менее, другие полезные свойства мате слишком велики, чтобы их игнорировать.

Гуарана

Вы, возможно, знаете гуарану как активный растительный экстракт, содержащийся во многих современных энергетических напитках, но в Бразилии её употребляют уже много веков. И хотя она действительно содержит большое количество кофеина, она также обладает полезными для здоровья свойствами благодаря природным противовоспалительным соединениям, антиоксидантам и полифенолам.

Грибной кофе

Вкус кофе с пользой адаптогенных грибов? Да, пожалуйста. Грибной кофе обычно содержит молотый кофе, обогащенный лекарственными грибами, такими как чага и кордицепс, для усиления адаптогенных свойств.

Горячая вода с лимоном

Иногда помогает упростить ситуацию. Горячая вода с лимоном первым делом с утра — это полезный ритуал детоксикации: она насыщает организм влагой, не содержит кофеина и может помочь запустить пищеварение. Некоторые исследования показывают, что лимон содержит минералы, которые помогают снизить кровяное давление, что положительно влияет на общее состояние здоровья.

