Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Облепиха начинает обильно плодоносить с 7-летнего возраста
Иосиф Пригожин подтвердил, что его зять лишился жизни на СВО
Топ-5 фитнес советов для женщин 50+: тренировки, питание и мотивация
Россиян в Турции стало в два раза меньше
Экономист Шайхразеева предупреждает: рост цен на бензин неизбежен
Модные офисные свитера: как выбрать стильный и уютный вариант на осень
Половина клиентов МФО берёт кредиты на оплату ЖКХ
Кардиолог Надежда Корнеева рекомендовала пациентам с сердечными болезнями ходьбу, плавание и йогу
Слабые икры повышают риск тромбоза и болезней сердца — врачи

Что положить в чашку вместо кофе: 6 напитков для хорошего самочувствия

Кофе больше не нужен? 6 напитков, которые помогут проснуться утром без кофеина
4:43
Здоровье

Если вы хотите зарядиться энергией по утрам, но опасаетесь возможных побочных эффектов чрезмерного употребления кофе (тревожность, бессонница, проблемы с животом), возможно, стоит поискать альтернативу американо. Некоторые варианты, например, зелёный чай или гуарана, обладают дополнительными полезными свойствами.

Латте без кофемашины: рецепт для дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Латте без кофемашины: рецепт для дома

Каково влияние кофе на организм?

Кофеин — это природный стимулятор, который воздействует на мозг и нервную систему, повышая бдительность и замедляя наступление усталости. По этим причинам он, очевидно, очень полезен, когда вы хотите чувствовать себя бодрее. И, конечно же, кофе действительно полезен для здоровья.

Но это может быть и коварным: примерно через 15-30 минут после приёма кофе многие люди испытывают страшный кофеиновый спад — снижение первоначального бодрящего эффекта, приводящее к усталости. Это может создать бесполезный цикл: употребление большего количества кофеина для компенсации последствий уже вызванного им снижения уровня энергии.

Между тем, чрезмерное употребление кофеина может привести к ряду неприятных последствий. Среди наиболее распространённых — нервозность, изжога и плохое качество сна. Это особенно актуально, если вы пьёте кофе натощак (что многие из нас часто делают, суетясь по утрам), поскольку кофеин стимулирует клетки желудка к выделению соляной кислоты, способствующей пищеварению, которая может быть вредна без пищи.

Чрезмерное потребление кофеина также может снизить способность организма стабилизировать уровень кортизола и мелатонина, что, в свою очередь, может привести к хроническому стрессу и помешать нам получать столь необходимые заряды бодрости.

Отказ от кофе не обязательно означает полное прощание с утренним ритуалом. Иногда глоток чего-то согревающего, но менее агрессивного может дать такой же бодрящий эффект. Ниже представлен обзор альтернатив кофе, которые либо более полезны для здоровья, либо содержат меньше кофеина, либо вовсе не содержат его.

Чёрный чай

Итак, чёрный чай, очевидно, не является безкофеиновым напитком, но чашка заваренного чёрного чая обычно содержит примерно вдвое меньше кофеина, чем такое же количество кофе. Чёрный чай получает кофеин из танинов — полифенолов, богатых антиоксидантами, которые также содержатся в специях, шоколаде, вине и, конечно же, в кофе.

Зелёный чай

Многочисленные долгосрочные исследования показали, что зелёный чай — один из самых полезных напитков на планете. Среди его хорошо документированных и подтверждённых научными данными преимуществ: высокое содержание катехина, полифенола, богатого антиоксидантами и противораковыми свойствами, а также L-теанина, вещества, стимулирующего работу мозга и снижающего стресс.

Матча

Представьте себе матча как сверхмощный зелёный чай: его производят из листьев того же растения, просто выращивают и пьют немного иначе. Мате Этот традиционный южноамериканский напиток — отличная альтернатива кофе, но будьте осторожны: кофеина в нём лишь немного меньше, чем в кофе. Тем не менее, другие полезные свойства мате слишком велики, чтобы их игнорировать.

Гуарана

Вы, возможно, знаете гуарану как активный растительный экстракт, содержащийся во многих современных энергетических напитках, но в Бразилии её употребляют уже много веков. И хотя она действительно содержит большое количество кофеина, она также обладает полезными для здоровья свойствами благодаря природным противовоспалительным соединениям, антиоксидантам и полифенолам.

Грибной кофе

Вкус кофе с пользой адаптогенных грибов? Да, пожалуйста. Грибной кофе обычно содержит молотый кофе, обогащенный лекарственными грибами, такими как чага и кордицепс, для усиления адаптогенных свойств.

Горячая вода с лимоном

Иногда помогает упростить ситуацию. Горячая вода с лимоном первым делом с утра — это полезный ритуал детоксикации: она насыщает организм влагой, не содержит кофеина и может помочь запустить пищеварение. Некоторые исследования показывают, что лимон содержит минералы, которые помогают снизить кровяное давление, что положительно влияет на общее состояние здоровья.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Ваня Дмитриенко о Слове пацана: как сцена с Анной Пересильд довела его до истерики
Пляжи исчезнут с лица Земли? Береговая линия во всем мире находится под угрозой
Французская АЭС остановилась из-за медуз
Парша и монилиоз: две напасти, от которых страдают яблоки
Риелтор Олег Бендриков: аренда однушки в Москве варьируется от 45 тыс. до 1 млн рублей в месяц
Учёные развенчали легенду о врождённой гениальности левшей
Попугай раскрыл банду наркоторговцев: преступниками управляли из тюрьмы
Гид Андрей Клейменов: история пещер у Наровчата может насчитывать более 1,5 тыс. лет
Выяснилась причина гибели солдат Наполеона в 1812 году
Влияние чайных детоксов на обмен веществ: раскрываем секреты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.