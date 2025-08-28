Кардио против силовых: окончательный ответ на спор о фитнесе

На ежегодном собрании Американского колледжа спортивной медицины в Денвере специалисты заявили: спор о том, что лучше для здоровья — кардио или силовые тренировки, завершён.
Только сочетание этих двух видов нагрузки приносит максимальную пользу. Кардио укрепляет сердце, улучшает кровообращение и помогает контролировать уровень холестерина. Силовые тренировки поддерживают обмен веществ и помогают регулировать уровень сахара в крови.
Итог исследования
Материал фитнес-эксперта Алекса Хатчинсона "Аэробная или укрепляющая мышцы физическая активность: что лучше для здоровья?" стал ключевым в этом обсуждении. Автор подчёркивает: каждое направление ценно само по себе, но лишь в совокупности они дают устойчивый результат для фигуры и здоровья.
Рекомендации по активности
Эксперты Американского колледжа спортивной медицины напоминают: в среднем человеку необходимо не менее 150 минут физической активности в неделю для поддержания здоровья.
