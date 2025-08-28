Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бабушки знали больше, чем косметологи: простые хитрости, дарящие сияние лицу
Хит осени: грибная икра, от которой невозможно оторваться
Бесключевой доступ подвёл: как открыть и завести машину, если бесключевой доступ сломался
Обычный компост уже не работает: без этой хитрости огурцы дают урожай в разы хуже
18% останется в прошлом? Новый прогноз по ключевой ставке ЦБ
Американский колледж спортивной медицины: кардио и силовые тренировки полезнее в комплексе
Гордон высмеяла Диброву: жена телеведущего стала героиней язвительного стиха
Ваш психотип против спортзала: как найти вид активности, который понравится именно вам
Зеркала сияют, двери молчат: неожиданный трюк с пеной для бритья

Грядки ждут, спина — нет: ошибки, которые приводят к боли в спине на даче

Ортопед Алексутов: тяжести на даче нужно поднимать с прямой спиной
1:11
Здоровье

Врач-ортопед Сергей Алексутов рассказал, какие позы помогут снизить нагрузку на позвоночник и суставы во время огородных дел. Лето — сезон активной работы на участке, но неправильная техника может привести к травмам уже в первые дни.

человек пропалывает грядку
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
человек пропалывает грядку

Как избежать боли в спине при дачных работах

Алексутов советует поднимать тяжёлые предметы только с прямой спиной, равномерно распределяя вес между руками. Перенос груза в одной руке создаёт излишнее напряжение для позвоночника.

Правильная работа на грядках

Долгое пребывание в согнутом положении или с наклоненной вниз головой вредно для спины. Для прополки и посадки лучше встать на колени, подложив под них старую подушку или мягкий коврик.

Дополнительная поддержка

Специальные ортезы могут снизить нагрузку и зафиксировать спину, уменьшая риск повреждений.

Забота о спине круглый год

Эльвина Низамутдинова отмечает, что к дачному сезону лучше готовиться заранее — укреплять мышцы и поддерживать физическую форму в течение всего года, а не только летом.

Уточнения

Орте́з - внешнее медицинское приспособление, предназначенное для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной системы: разгрузки, фиксации, активизации и коррекции функций повреждённого сустава или конечности.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Военные новости
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ Аудио 
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Красота и стиль
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Последние материалы
Секретный ингредиент: именно эта добавка формирует зависимость от фастфуда
Американцы признали: российские ракеты — пример точности и технологий
Немцы стареют красиво, японцы — надёжно: авто глазами владельцев
Секрет идеальных сушёных яблок: что делает их золотистыми и ароматными
Ортопед Алексутов: тяжести на даче нужно поднимать с прямой спиной
В Госдуме рассказали о социальных выплатах в преддверии 1 сентября
Пятно исчезает, а настроение возвращается: проверенный лайфхак
Эта порода требует хозяина со стальным характером: иначе собака становится угрозой для соседей
Голливуд в Москве: Стивен Сигал зарегистрировал бизнес в России
Вискас, банки и жуткий подклад: могилу Паши Техника осквернили — фото
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.