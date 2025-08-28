Грядки ждут, спина — нет: ошибки, которые приводят к боли в спине на даче

Ортопед Алексутов: тяжести на даче нужно поднимать с прямой спиной

Врач-ортопед Сергей Алексутов рассказал, какие позы помогут снизить нагрузку на позвоночник и суставы во время огородных дел. Лето — сезон активной работы на участке, но неправильная техника может привести к травмам уже в первые дни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) человек пропалывает грядку

Как избежать боли в спине при дачных работах

Алексутов советует поднимать тяжёлые предметы только с прямой спиной, равномерно распределяя вес между руками. Перенос груза в одной руке создаёт излишнее напряжение для позвоночника.

Правильная работа на грядках

Долгое пребывание в согнутом положении или с наклоненной вниз головой вредно для спины. Для прополки и посадки лучше встать на колени, подложив под них старую подушку или мягкий коврик.

Дополнительная поддержка

Специальные ортезы могут снизить нагрузку и зафиксировать спину, уменьшая риск повреждений.

Забота о спине круглый год

Эльвина Низамутдинова отмечает, что к дачному сезону лучше готовиться заранее — укреплять мышцы и поддерживать физическую форму в течение всего года, а не только летом.

Уточнения

Орте́з - внешнее медицинское приспособление, предназначенное для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной системы: разгрузки, фиксации, активизации и коррекции функций повреждённого сустава или конечности.

