Лёд и сталь: утренняя привычка, которая повышает продуктивность и снижает тревогу

Борнмутский университет: холодный душ утром повышает продуктивность и снижает тревожность

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные Борнмутского университета выяснили, что утренний холодный душ не только бодрит, но и положительно влияет на работу мозга, снижает тревожность и укрепляет иммунитет.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Потолочная душевая лейка

Холодный душ как утренний стимул для мозга

В эксперименте участвовали 39 взрослых без хронических заболеваний. Перед началом они прошли МРТ, электрокардиограмму и тесты настроения. Затем каждый погружался в ледяную воду на пять минут. После процедуры участники снова оценивали своё психологическое состояние и проходили томографию.

Результаты

Холодная вода повышала частоту сердечных сокращений и ритм дыхания, улучшала настроение и снижала нервозность. Также усиливались связи между участками мозга, отвечающими за саморефлексию, обработку мыслей и воспоминаний.

Почему это работает

Несмотря на сложность первых попыток, всё больше научных данных подтверждает пользу холодного душа как утреннего ритуала для повышения энергии и концентрации.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

