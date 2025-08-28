Лёд и сталь: утренняя привычка, которая повышает продуктивность и снижает тревогу

Учёные Борнмутского университета выяснили, что утренний холодный душ не только бодрит, но и положительно влияет на работу мозга, снижает тревожность и укрепляет иммунитет.
В эксперименте участвовали 39 взрослых без хронических заболеваний. Перед началом они прошли МРТ, электрокардиограмму и тесты настроения. Затем каждый погружался в ледяную воду на пять минут. После процедуры участники снова оценивали своё психологическое состояние и проходили томографию.
Результаты
Холодная вода повышала частоту сердечных сокращений и ритм дыхания, улучшала настроение и снижала нервозность. Также усиливались связи между участками мозга, отвечающими за саморефлексию, обработку мыслей и воспоминаний.
Почему это работает
Несмотря на сложность первых попыток, всё больше научных данных подтверждает пользу холодного душа как утреннего ритуала для повышения энергии и концентрации.
Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
