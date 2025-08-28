Лёд и сталь: утренняя привычка, которая повышает продуктивность и снижает тревогу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Борнмутский университет: холодный душ утром повышает продуктивность и снижает тревожность
1:06
Здоровье

Учёные Борнмутского университета выяснили, что утренний холодный душ не только бодрит, но и положительно влияет на работу мозга, снижает тревожность и укрепляет иммунитет.

Потолочная душевая лейка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Потолочная душевая лейка

Холодный душ как утренний стимул для мозга

В эксперименте участвовали 39 взрослых без хронических заболеваний. Перед началом они прошли МРТ, электрокардиограмму и тесты настроения. Затем каждый погружался в ледяную воду на пять минут. После процедуры участники снова оценивали своё психологическое состояние и проходили томографию.

Результаты

Холодная вода повышала частоту сердечных сокращений и ритм дыхания, улучшала настроение и снижала нервозность. Также усиливались связи между участками мозга, отвечающими за саморефлексию, обработку мыслей и воспоминаний.

Почему это работает

Несмотря на сложность первых попыток, всё больше научных данных подтверждает пользу холодного душа как утреннего ритуала для повышения энергии и концентрации.

Уточнения

Иммуните́т - способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
