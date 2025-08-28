Ночной спазм: что скрывается за судорогами в ногах в жаркий сезон

Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов "ОРТЕКА" Армен Авакян объяснил, что ночные судороги в ногах — довольно распространённое явление, особенно в летний период. Чаще всего они возникают в икроножных мышцах, реже — в пальцах, стопе или бедре.
Одной из частых причин является повышенная физическая нагрузка. После интенсивных тренировок или долгой ходьбы мышцы могут перенапрячься и, расслабляясь ночью, спровоцировать спазм.
Менее очевидная причина — дефицит кальция, калия и магния, который летом возникает из-за потери жидкости и микроэлементов вместе с потом.
Когда это сигнал о болезни
Если судороги случаются регулярно, они могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем:
Профилактика
Чтобы снизить риск судорог, важно:
Что делать при спазме
При возникновении судороги разомните мышцу пальцами, приложите холодное полотенце, а затем в положении сидя выпрямите ноги и потяните носок на себя, чтобы быстро снять боль.
Судороги - эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.
