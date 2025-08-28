Ночной спазм: что скрывается за судорогами в ногах в жаркий сезон

Флеболог Авакян: ночные спазмы могут быть связаны с физической нагрузкой и обезвоживанием

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов "ОРТЕКА" Армен Авакян объяснил, что ночные судороги в ногах — довольно распространённое явление, особенно в летний период. Чаще всего они возникают в икроножных мышцах, реже — в пальцах, стопе или бедре.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Судорога

Почему летом чаще случаются ночные судороги

Одной из частых причин является повышенная физическая нагрузка. После интенсивных тренировок или долгой ходьбы мышцы могут перенапрячься и, расслабляясь ночью, спровоцировать спазм.

Менее очевидная причина — дефицит кальция, калия и магния, который летом возникает из-за потери жидкости и микроэлементов вместе с потом.

Когда это сигнал о болезни

Если судороги случаются регулярно, они могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем:

варикоз — застой крови в ногах вызывает непроизвольное сокращение мышц;

плоскостопие — неправильное распределение нагрузки нарушает работу мышц;

заболевания щитовидной железы, почек, сахарный диабет, гипертония.

Профилактика

Чтобы снизить риск судорог, важно:

поддерживать баланс питания и питьевой режим;

выбирать ортопедическую обувь и использовать стельки или подпяточники;

для профилактики варикоза носить компрессионный трикотаж;

регулярно разминать икроножные мышцы, чаще ходить пешком и подниматься по лестнице.

Что делать при спазме

При возникновении судороги разомните мышцу пальцами, приложите холодное полотенце, а затем в положении сидя выпрямите ноги и потяните носок на себя, чтобы быстро снять боль.

Уточнения

Судороги - эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

