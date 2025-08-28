Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парник без проветривания — лучший друг плесени: урожай рискует исчезнуть за считанные дни
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Лай — это не шум, а полноценный язык: 5 фраз, которые ваша собака говорит вам каждый день
Моторы, которые не ломаются: механики без работы, владельцы без проблем
Прыщи на спине: скрытый побочный эффект лета
Силы станет больше, а времени уйдёт меньше — всё благодаря этому упражнению
Финансовая угроза: в ЮАР прокомментировали слухи об отключении SWIFT
Банка, которая спасает зиму: закуска, что идёт и к мясу, и к картошке — дешево, быстро и надолго
Человек-осьминог выходит в космос: лишние руки могут изменить правила выживания

Ночной спазм: что скрывается за судорогами в ногах в жаркий сезон

Флеболог Авакян: ночные спазмы могут быть связаны с физической нагрузкой и обезвоживанием
1:45
Здоровье

Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов "ОРТЕКА" Армен Авакян объяснил, что ночные судороги в ногах — довольно распространённое явление, особенно в летний период. Чаще всего они возникают в икроножных мышцах, реже — в пальцах, стопе или бедре.

Судорога
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Судорога

Почему летом чаще случаются ночные судороги

Одной из частых причин является повышенная физическая нагрузка. После интенсивных тренировок или долгой ходьбы мышцы могут перенапрячься и, расслабляясь ночью, спровоцировать спазм.

Менее очевидная причина — дефицит кальция, калия и магния, который летом возникает из-за потери жидкости и микроэлементов вместе с потом.

Когда это сигнал о болезни

Если судороги случаются регулярно, они могут указывать на серьёзные проблемы со здоровьем:

  • варикоз — застой крови в ногах вызывает непроизвольное сокращение мышц;
  • плоскостопие — неправильное распределение нагрузки нарушает работу мышц;
  • заболевания щитовидной железы, почек, сахарный диабет, гипертония.

Профилактика

Чтобы снизить риск судорог, важно:

  • поддерживать баланс питания и питьевой режим;
  • выбирать ортопедическую обувь и использовать стельки или подпяточники;
  • для профилактики варикоза носить компрессионный трикотаж;
  • регулярно разминать икроножные мышцы, чаще ходить пешком и подниматься по лестнице.

Что делать при спазме

При возникновении судороги разомните мышцу пальцами, приложите холодное полотенце, а затем в положении сидя выпрямите ноги и потяните носок на себя, чтобы быстро снять боль.

Уточнения

Судороги - эпизодическое внезапное непроизвольное болезненное сокращение мышцы или её части, которое может длиться как секунды, так и минуты, с видимым или прощупываемым уплотнением затронутой мышцы.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Наука и техника
Не WhatsApp* и Telegram едиными: вот альтернативы, чтобы бесплатно позвонить и поговорить
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Новости спорта
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости Аудио 
Популярное
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит

Алиев обвинил Россию в ухудшении отношений, при этом считая её генетически страной-оккупантом. Москва делает вид, что не замечает сути его позиции.

Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Это будет ужасно для Москвы: Трамп предупредил Россию о начале новой войны
Гарантии безопасности Украине отменяются после продвижения ВС РФ в Днепропетровской области
Россия спасает экспорт нефти Саудовской Аравии поставками мазута
Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке Сергей Милешкин
Золото идёт пластами: Китайское месторождение в Хунани шокировало даже старожилов отрасли
Смешные только на фото: 9 птиц, которые доказывают, что природа иногда играет в хоррор-комедию
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Рекорд, который не побил даже прогресс: кошка прожила почти 40 лет и до сих пор поражает мир
Последние материалы
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Бесплатное удобрение под ногами: тайная сила огородных остатков — ботва меняет почву лучше удобрений
Хищники глубин без зубов: климат уничтожает оружие акул
Может, взрыва и не было: симуляции раскрывают альтернативный сценарий рождения мира
Почему даже кофе не спасает от сонливости: в чём скрытая причина
Когда машина едет только на аккумуляторе: сколько километров реально проехать на одном заряде АКБ
Диетологи: завтрак с высоким содержанием белка помогает снизить тягу к сладкому
Неприятный запах исчезает, если вспомнить про этот простой лайфхак
Почему спортсмены выбирают компрессионную одежду— секрет в каждой тренировке
Закат в Дубровнике: как провести вечер на пляже Банье и не упустить магию ночи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.