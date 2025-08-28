Секрет завтрака, который снижает зависимость от сладкого

Диетологи: завтрак с высоким содержанием белка помогает снизить тягу к сладкому

Здоровье

Диетологи объясняют, что привычка есть сладкое часто формируется уже с утра, а изменить её можно, скорректировав первый приём пищи.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Каша с клубникой

Как избавиться от тяги к сладкому с помощью завтрака

Сладкие каши, булочки и йогурты с добавками вызывают резкий скачок сахара в крови, за которым следует столь же быстрое падение. Именно этот спад и провоцирует сильное желание перекусить чем-то сладким.

Секрет стабильной энергии

Разорвать порочный круг помогает завтрак с высоким содержанием белка и полезных жиров. Яйца, творог, несладкий греческий йогурт, авокадо и орехи обеспечивают длительное насыщение и ровный уровень энергии.

Роль сложных углеводов

Цельнозерновые продукты и овощи дают организму клетчатку, замедляющую усвоение сахаров, что предотвращает резкие колебания глюкозы.

Долгосрочный эффект

При регулярном питании по этой схеме тяга к быстрым углеводам снижается, вкусовые рецепторы адаптируются, а сладкое перестаёт быть необходимостью.

Уточнения

Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

