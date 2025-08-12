Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ученые спасают флоридских пантер от генетического вырождения
Сушка на улице в городе ускоряет потускнение тканей из-за загрязнений воздуха
Ивлеева о перерыве в карьере: не спилась, но набрала вес и полюбила книги
Смеси горчицы, вики и овса ускоряют оздоровление грядки осенью
Авокадо: когда полезный фрукт может стать опасным – мнение врачей
В шотландском кафе подают Black Ivory: невероятно редкий сорт кофе
Учёные обнаружили гигантский океанский вирус PelV-1 с хвостом длиной 2,3 мкм
Тимати пробивает льготы для многодетных семей после рождения третьего ребёнка
Кулинары: медленное кипение сохраняет целостность теста и вкус начинки пельменей

СМИ бьют тревогу на пустом месте: иммунолог объяснил статистику о всплеске менингита

Врач объяснил, почему не стоит паниковать из-за новостей о распространении менигоккока
1:47
Здоровье

Рост заболеваемости менингококковой инфекцией в России не является критическим. Об этом Pravda.Ru заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, комментируя статистику роста заболеваемости.

Вакцинация
Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Вакцинация

Ранее издание РБК со ссылкой на медицинское сообщество сообщило, что в России с начала года зафиксировали более 1200 случаев менингококковой инфекции, тогда как за весь прошлый год их было не более 600. На этом фоне врачи предложили ввести вакцинацию жителей, особенно в отношении уязвимых групп населения.

Жемчугов пояснил, что рост заболеваемости пропорционален увеличению числа проведенных тестов. По его словам, паника в данной ситуации неуместна, так как количество случаев остается крайне низким в расчете на население страны.

Он отметил, что в этом году было сделано больше контрольных тестов, поэтому случаев выявлено больше. Также Жемчугов предположил, что рост может быть связан с увеличением числа мигрантов, которые привезли возбудителя с собой.

По словам Жемчугова, опасность инфекции заключается в ее легком распространении в организованных коллективах — школах, вузах, общежитиях, армии. Если возбудитель попадет в замкнутую группу, он может быстро охватить всех ее участников.

"Если это дети, или запущенные случаи, или сепсис, то смертность довольно высокая", — предупредил врач.

Он добавил, что вакцинация от менингококковой инфекции проводится только по эпидемиологическим показаниям, а прививать всех подряд при текущих масштабах распространения болезни нецелесообразно.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики
Домашние животные
Щенка мопса лучше забирать после 2 месяцев и обязательно оценить родителей — заводчики Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Психологи считают, что процедуры досмотра в аэропортах снижают чувство личной свободы Игорь Буккер От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Какой будет культура после войны: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Смертельная встреча в мутной воде: что делает бычью акулу непредсказуемой
Последние материалы
Власти Китая просят компании страны избегать чипов Nvidia и AMD
Hyundai Sonata, BMW 730d и Lexus LX 570 лидируют по числу угонов
Врач объяснил, почему не стоит паниковать из-за новостей о распространении менигоккока
Неделя отдыха в Геленджике в августе стоит от 39 тысяч рублей на человека
Анестезиолог Кунал Суд объяснил, как арахисовое масло влияет на уровень кортизола и сон
Крутой оценил песню Шамана для Интервидения: добротная работа, показывающая вокал
Зоологи рассказали, как устроен сумчатый мешочек кенгуру и зачем он нужен детёнышам
ЛОР-врач Лесков: причин носовых кровотечений всего две
Дмитриенко поведал, с какой болью смотрел сцены насилия над Пересильд в Слове пацана
Психологи считают, что процедуры досмотра в аэропортах снижают чувство личной свободы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.