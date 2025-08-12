СМИ бьют тревогу на пустом месте: иммунолог объяснил статистику о всплеске менингита

Врач объяснил, почему не стоит паниковать из-за новостей о распространении менигоккока

Здоровье

Рост заболеваемости менингококковой инфекцией в России не является критическим. Об этом Pravda.Ru заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов, комментируя статистику роста заболеваемости.

Фото: Официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Вакцинация

Ранее издание РБК со ссылкой на медицинское сообщество сообщило, что в России с начала года зафиксировали более 1200 случаев менингококковой инфекции, тогда как за весь прошлый год их было не более 600. На этом фоне врачи предложили ввести вакцинацию жителей, особенно в отношении уязвимых групп населения.

Жемчугов пояснил, что рост заболеваемости пропорционален увеличению числа проведенных тестов. По его словам, паника в данной ситуации неуместна, так как количество случаев остается крайне низким в расчете на население страны.

Он отметил, что в этом году было сделано больше контрольных тестов, поэтому случаев выявлено больше. Также Жемчугов предположил, что рост может быть связан с увеличением числа мигрантов, которые привезли возбудителя с собой.

По словам Жемчугова, опасность инфекции заключается в ее легком распространении в организованных коллективах — школах, вузах, общежитиях, армии. Если возбудитель попадет в замкнутую группу, он может быстро охватить всех ее участников.

"Если это дети, или запущенные случаи, или сепсис, то смертность довольно высокая", — предупредил врач.

Он добавил, что вакцинация от менингококковой инфекции проводится только по эпидемиологическим показаниям, а прививать всех подряд при текущих масштабах распространения болезни нецелесообразно.