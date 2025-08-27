Этот суперфрукт притворяется овощем — и очищает организм лучше любой диеты

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дипломированный диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон напомнила, что с точки зрения ботаники огурцы — это фрукты, а не овощи, и перечислила их ключевые полезные свойства.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Переросшие огурцы

Огурцы: семь причин включить их в рацион

Огурец состоит на 96% из воды, помогая поддерживать гидратацию, регулировать температуру тела, смазывать суставы, доставлять питательные вещества и поддерживать работу внутренних органов.

Здоровье костей

Благодаря высокому содержанию витамина K огурцы укрепляют костную ткань и снижают риск переломов, защищая от остеопороза.

Защита от онкологии

Содержащиеся в огурцах полифенолы лигнаны обладают антиоксидантным действием и могут снижать риск рака груди, кишечника и пищевода.

Сердце и сосуды

Флавоноиды в составе огурцов препятствуют образованию бляшек и тромбов, оказывая защитное действие на сердечно-сосудистую систему.

Контроль сахара в крови

Огурцы помогают стабилизировать уровень глюкозы, что особенно полезно при диабете второго типа.

Борьба с воспалением

Плоды оказывают противовоспалительное действие, помогают уменьшить отёки и раздражения кожи.

Красота кожи

Огурцы увлажняют и очищают кожу, способствуя избавлению от акне, покраснений и аллергических проявлений.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

