Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вкус Греции в тарелке: фаршированные перцы с орехами и маслинами
Проволочник исчезнет навсегда: огородники раскрыли натуральный способ
Россия пугает не только холодом: 15 смертельных существ рядом с нами
США готовят новый фронт: Трамп допустил экономическую войну против России
Три ложки из кухни превращают жёсткие полотенца в пушистые облака
Малые взносы — большие результаты: государство предлагает способ увеличить сбережения
Скандал на сцене в Казани: Киркоров рассказал, кто на самом деле виноват в его падении
Кремы из аптеки и масло с кухни: что работает против растяжек лучше дорогой косметики
Древний некрополь открыл усыпальницу юной леди — сокровища заставили переписать историю Хорасана

Этот суперфрукт притворяется овощем — и очищает организм лучше любой диеты

1:30
Здоровье

Дипломированный диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон напомнила, что с точки зрения ботаники огурцы — это фрукты, а не овощи, и перечислила их ключевые полезные свойства.

Переросшие огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Переросшие огурцы

Огурцы: семь причин включить их в рацион

Огурец состоит на 96% из воды, помогая поддерживать гидратацию, регулировать температуру тела, смазывать суставы, доставлять питательные вещества и поддерживать работу внутренних органов.

Здоровье костей

Благодаря высокому содержанию витамина K огурцы укрепляют костную ткань и снижают риск переломов, защищая от остеопороза.

Защита от онкологии

Содержащиеся в огурцах полифенолы лигнаны обладают антиоксидантным действием и могут снижать риск рака груди, кишечника и пищевода.

Сердце и сосуды

Флавоноиды в составе огурцов препятствуют образованию бляшек и тромбов, оказывая защитное действие на сердечно-сосудистую систему.

Контроль сахара в крови

Огурцы помогают стабилизировать уровень глюкозы, что особенно полезно при диабете второго типа.

Борьба с воспалением

Плоды оказывают противовоспалительное действие, помогают уменьшить отёки и раздражения кожи.

Красота кожи

Огурцы увлажняют и очищают кожу, способствуя избавлению от акне, покраснений и аллергических проявлений.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды, и где спрятана седьмая
Авто
Тайна эмблемы Subaru: почему японцы выбрали звёзды, и где спрятана седьмая Аудио 
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Наука и техника
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Последние материалы
Древний некрополь открыл усыпальницу юной леди — сокровища заставили переписать историю Хорасана
Архитектура без кирпичей: в этих трёх местах Европы камень стал душой пространства
На берегах Онежского озера пронесут факел, который объединяет тысячи судеб
Уролог объяснил, сколько раз нормально просыпаться ночью для похода в туалет
Тейлор Свифт и Трэвис Келси обручились: детали обручального кольца за полмиллиона долларов
Автосалон против частника: где покупка превращается в минное поле
Ищенко о шокирующей стратегии США: от Украины до Китая
Бабушкин рецепт против медведки: два простых ингредиента спасают урожай
Каждое слово оборачивается против вас? Есть хитрый способ остановить сплетников
Руль из прошлого, комфорт из будущего: как из ржавой легенды сделать машину на каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.