Этот суперфрукт притворяется овощем — и очищает организм лучше любой диеты

Дипломированный диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон напомнила, что с точки зрения ботаники огурцы — это фрукты, а не овощи, и перечислила их ключевые полезные свойства.
Огурец состоит на 96% из воды, помогая поддерживать гидратацию, регулировать температуру тела, смазывать суставы, доставлять питательные вещества и поддерживать работу внутренних органов.
Здоровье костей
Благодаря высокому содержанию витамина K огурцы укрепляют костную ткань и снижают риск переломов, защищая от остеопороза.
Защита от онкологии
Содержащиеся в огурцах полифенолы лигнаны обладают антиоксидантным действием и могут снижать риск рака груди, кишечника и пищевода.
Сердце и сосуды
Флавоноиды в составе огурцов препятствуют образованию бляшек и тромбов, оказывая защитное действие на сердечно-сосудистую систему.
Контроль сахара в крови
Огурцы помогают стабилизировать уровень глюкозы, что особенно полезно при диабете второго типа.
Борьба с воспалением
Плоды оказывают противовоспалительное действие, помогают уменьшить отёки и раздражения кожи.
Красота кожи
Огурцы увлажняют и очищают кожу, способствуя избавлению от акне, покраснений и аллергических проявлений.
Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
