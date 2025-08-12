Неочевидная угроза: какие средства бытовой химии требуют защиты рук и дыхания

Химик Дорохов перечислил самые опасные кухонные моющие средства

Здоровье

Использование перчаток и даже респираторов при работе со многими средствами для поддержания чистоты на кухне обязательно. О применении средств бытовой химии и мерах безопасности в беседе с Pravdа.Ru рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Фото: commons.wikimedia.org by BEtech4856, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Уборка квартиры

Список бытовых моющих средств, которые нельзя брать голыми руками, обширен, говорит эксперт. В него, по мнению химика, надо обязательно включить спреи для удаления жира.

"Весьма опасное средство для удаления жира — сплиты микроволновок, в виде бутылочек с разбрызгивателем. При разбрызгивании образуется неприятный такой, вызывающий раздражение дыхательных путей аэрозоль. Поэтому этими средствами лучше пользоваться с респиратором, чтобы в дыхательные пути не попадало. Использовать перчатки, поскольку там тоже достаточно концентрированный раствор щелочи", — рассказал специалист.

Небезопасны для кожи рук таблетки для посудомоечных машин и стиральные порошки, уверен Дорохов.

"Там высокая концентрация щелочных компонентов, например, соды. Причем соды не обычной, а кальцинированной, она создает сильнощелочную среду, что негативно влияет на кожу рук. Ну и также в некоторых стиральных порошках, особенно не предназначенных для ручной стирки, содержится большое количество соды, поэтому без перчаток лучше не использовать", — предостерёг учёный.

Первое место в списке опасных моющих и чистящих жидкостей химик отводит средствам для прочистки засоров.

"Оно содержит концентрированный раствор щёлочи либо порошок щёлочи, который нужно разводить в воде. Щёлочь высокой концентрации может вызвать серьёзные ожоги кожи рук, ожоги слизистых оболочек. Поэтому с таким средством необходимо обязательно работать в перчатках и желательно в защитных очках", — порекомендовал Андрей Дорохов.

Вполне безопасными для кожи эксперт назвал средства для мытья посуды. В них содержатся регуляторы кислотности, которые поддерживают в гелях нейтральную среду.