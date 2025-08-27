Эти ошибки делают даже ЗОЖники: почему строгие диеты вредят больше, чем помогают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Эксперты по нутрициологии развенчивают популярные мифы о правильном питании, напоминая, что это не строгая диета, а гибкий и осознанный подход к выбору продуктов, основанный на индивидуальных потребностях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Что скрывается за понятием "правильное питание"

Полный отказ от жиров или углеводов не делает рацион полезным. Все макронутриенты важны, а ключ в их качестве и балансе.

Доступность и простота

Правильное питание не обязательно дорогое и не требует экзотических продуктов. Его основа — сезонные овощи и фрукты, крупы, бобовые и нежирные источники белка.

Гибкий режим приёмов пищи

Нет универсального графика для всех. Важно, чтобы режим питания соответствовал биоритмам и чувству голода конкретного человека.

Вкус и польза могут идти вместе

Здоровая еда не обязана быть пресной. Специи, травы и правильные техники приготовления делают её вкусной и разнообразной.

Без фанатизма и чувства вины

Умеренное включение любимых продуктов в рацион помогает сохранить удовольствие от еды и избежать излишних ограничений.

Важность воды и клетчатки

Чистая вода и пищевые волокна из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов необходимы для пищеварения и общего здоровья.

Индивидуальные потребности

Нет одной нормы калорий или порций для всех — они зависят от возраста, пола, роста, веса и уровня активности.

Осознанность как основа

Прислушивайтесь к сигналам тела — чувству голода, сытости и самочувствию после еды. Это помогает сделать рацион по-настоящему полезным.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
