Эти ошибки делают даже ЗОЖники: почему строгие диеты вредят больше, чем помогают

Эксперты по нутрициологии развенчивают популярные мифы о правильном питании, напоминая, что это не строгая диета, а гибкий и осознанный подход к выбору продуктов, основанный на индивидуальных потребностях.
Полный отказ от жиров или углеводов не делает рацион полезным. Все макронутриенты важны, а ключ в их качестве и балансе.
Правильное питание не обязательно дорогое и не требует экзотических продуктов. Его основа — сезонные овощи и фрукты, крупы, бобовые и нежирные источники белка.
Нет универсального графика для всех. Важно, чтобы режим питания соответствовал биоритмам и чувству голода конкретного человека.
Здоровая еда не обязана быть пресной. Специи, травы и правильные техники приготовления делают её вкусной и разнообразной.
Умеренное включение любимых продуктов в рацион помогает сохранить удовольствие от еды и избежать излишних ограничений.
Чистая вода и пищевые волокна из овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов необходимы для пищеварения и общего здоровья.
Нет одной нормы калорий или порций для всех — они зависят от возраста, пола, роста, веса и уровня активности.
Прислушивайтесь к сигналам тела — чувству голода, сытости и самочувствию после еды. Это помогает сделать рацион по-настоящему полезным.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
