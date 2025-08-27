Ночные кошмары не приходят случайно: эти ошибки расслабления делают сон тревожным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Специалисты делятся рекомендациями, которые помогут снизить частоту неприятных снов и сделать ночной отдых спокойнее.

Как избавиться от ночных кошмаров

Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Такой режим помогает мозгу и телу стабилизировать внутренние часы.

Подготовка к засыпанию

За 3-4 часа до сна откажитесь от интенсивных тренировок и выберите спокойные занятия. Уберите смартфоны, планшеты и другие гаджеты минимум за час до сна, чтобы не перегружать нервную систему.

Избавьтесь от лишних привычек в постели

Кровать должна быть местом только для сна и близости. Еда, чтение и просмотр фильмов в постели создают ложные ассоциации и мешают полноценному засыпанию.

Контроль стимуляторов

Вечером избегайте алкоголя, никотина и кофеина — они часто становятся причиной тревожных и прерывистых снов.

Расслабляющие практики

Перед сном попробуйте дыхательные упражнения, медитацию или мышечную релаксацию. Это поможет снять напряжение и облегчить засыпание.

Микроклимат спальни

Обеспечьте приток свежего прохладного воздуха, проветривая комнату перед сном. Это создаёт условия для глубокого восстановления.

Уточнения

Кошма́р - тревожное, пугающее, страшное сновидение.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
