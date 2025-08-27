Привычки, которые пробуждают спящие волосяные фолликулы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Правильная техника мытья головы способствует активизации фолликулов
1:24
Здоровье

Эксперты напоминают: ускорить рост волос можно, если изменить некоторые ежедневные ритуалы ухода. Всё начинается с правильного мытья головы и внимания к коже.

Перхоть
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Перхоть

Как повседневные привычки влияют на рост волос

Слишком горячая вода пересушивает кожу головы и замедляет работу волосяных луковиц. Оптимально использовать тёплую или прохладную воду, особенно на этапе финального ополаскивания — это стимулирует кровообращение и улучшает питание корней.

Мягкая техника мытья

Агрессивное трение ногтями может повредить кожу. Лучше массировать корни подушечками пальцев, распределяя шампунь именно по прикорневой зоне. Это бережно очищает и не нарушает баланс.

Частота мытья

Слишком редкое или чрезмерно частое мытьё одинаково вредно. График нужно подбирать так, чтобы кожа головы оставалась чистой, но не пересушенной.

Кондиционер только на длину

Нанесение питательных средств на корни может закупорить поры и замедлить рост. Лёгкость у корней помогает фолликулам работать активнее.

Чистота как финальный штрих

После душа на коже и волосах не должно оставаться следов средств. Остатки шампуня или кондиционера утяжеляют волосы, делают их тусклыми и мешают появлению новых.

Уточнения

Волосяно́й фолли́кул - динамичный орган, находящийся в дермальном слое кожи млекопитающего и состоящий из 20 различных типов клеток с различными функциями.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
