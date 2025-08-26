Когда взгляд способен рассказать про инфаркт больше, чем кардиолог

Учёные из Университета Данди во главе с кардиологом Ифи Морди выяснили, что простое сканирование сетчатки с применением искусственного интеллекта может предсказать вероятность инфаркта или инсульта в течение ближайших 10 лет.
Технология основана на анализе цифровых снимков сетчатки, которые уже используют для выявления диабетической ретинопатии. Алгоритм за доли секунды определяет индивидуальный риск, замечая сужение или повреждение сосудов глаза, что может отражать состояние сердечно-сосудистой системы.
Доказанная эффективность
Метод протестировали на 4200 изображениях, и он показал точность 70% в прогнозировании серьёзных сердечно-сосудистых событий. По словам Ифи Морди, руководителя исследования, само сканирование занимает меньше минуты и позволяет вовремя выявить людей, нуждающихся в профилактике.
Потенциал для разных пациентов
Хотя тест применялся на людях с диабетом 2 типа, он подходит и для других групп. Профессор Брайан Уильямс из Британского фонда сердца считает, что такие разработки могут предотвратить тысячи инфарктов и инсультов.
Диабети́ческая ретинопати́я - поражение сетчатки глаза диабетического происхождения.
