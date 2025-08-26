Когда взгляд способен рассказать про инфаркт больше, чем кардиолог

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Университет Данди: сканирование сетчатки с ИИ предсказывает риск инфаркта и инсульта
Здоровье

Учёные из Университета Данди во главе с кардиологом Ифи Морди выяснили, что простое сканирование сетчатки с применением искусственного интеллекта может предсказать вероятность инфаркта или инсульта в течение ближайших 10 лет.

Фото: U.S. Navy by Journalist Seaman Joseph Caballero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сканирование глаз поможет предсказать болезни сердца

Технология основана на анализе цифровых снимков сетчатки, которые уже используют для выявления диабетической ретинопатии. Алгоритм за доли секунды определяет индивидуальный риск, замечая сужение или повреждение сосудов глаза, что может отражать состояние сердечно-сосудистой системы.

Доказанная эффективность

Метод протестировали на 4200 изображениях, и он показал точность 70% в прогнозировании серьёзных сердечно-сосудистых событий. По словам Ифи Морди, руководителя исследования, само сканирование занимает меньше минуты и позволяет вовремя выявить людей, нуждающихся в профилактике.

Потенциал для разных пациентов

Хотя тест применялся на людях с диабетом 2 типа, он подходит и для других групп. Профессор Брайан Уильямс из Британского фонда сердца считает, что такие разработки могут предотвратить тысячи инфарктов и инсультов.

Уточнения

Диабети́ческая ретинопати́я - поражение сетчатки глаза диабетического происхождения.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Университет Данди: сканирование сетчатки с ИИ предсказывает риск инфаркта и инсульта
