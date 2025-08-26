Подарочек от неандертальцев: неожиданная причина мигреней, уходящая в далёкое прошлое

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Evolution, Medicine, and Public Health: мигрени могут быть связаны с генами неандертальцев
Здоровье

Журнал Evolution, Medicine, and Public Health опубликовал исследование, в котором показана возможная связь хронических головных болей с генами, унаследованными от неандертальцев.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Головные боли и след неандертальцев

Учёные выявили, что определённые особенности строения мозга могут объяснять склонность некоторых людей к мигреням.

Аномалия Киари и её последствия

Аномалия Киари I типа (CM-I) — дефект, при котором часть мозга смещается в спинномозговой канал. Это может вызывать головные боли, боли в шее и, в тяжёлых случаях, неврологические нарушения.

Сходство с черепами древних гоминидов

В рамках исследования были изучены 3D-модели черепов 103 современных людей, а также останки неандертальцев, Homo erectus и Homo heidelbergensis. Оказалось, что у людей с CM-I форма черепа ближе к неандертальской, чем к другим древним видам.

Генетическая особенность

По словам ведущего автора работы Кимберли Пломп, гены, формировавшие череп у неандертальцев, у современного человека могут приводить к несоответствию между размером мозга и черепной коробкой. Учёные предполагают, что подобные проблемы могли бы возникнуть и у самих неандертальцев, если бы они унаследовали череп Homo sapiens.

География наследия

Поскольку неандертальская ДНК распределена неравномерно, частота CM-I в разных регионах может отличаться. Например, у жителей Восточной Азии до 4% генов — неандертальские, а у коренных африканцев их практически нет. Это может объяснять разницу в распространённости аномалии.

Уточнения

Мигрень - форма первичной головной боли, проявляющаяся периодическими приступами продолжительностью 4-72 часа у взрослых, 2-72 часа у детей.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
