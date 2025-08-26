Храните арбуз правильно: ошибки, которые могут стоить здоровья

Химик Дорохов: разрезанный арбуз становится опасным через 2–3 часа при комнатной температуре

Химик А. Дорохов рассказал, что повреждённый или разрезанный арбуз способен вызвать бактериальное заражение. Уже через 30-60 минут после разрезания в мякоти начинаются процессы окисления, ферментативного распада и накопления бактерий.

Почему разрезанный арбуз может быть опасен

При температуре выше 20 °C и высокой влажности сладкая арбузная мякоть становится благоприятной средой для микробов. Через 2-3 часа хранения вне холодильника продукт может стать опасным.

Как правильно хранить

Чтобы сохранить свежесть, Дорохов советует класть арбуз в герметичный контейнер и хранить его в холодильнике. При этом нужно избегать соседства с бананами, помидорами, яблоками и авокадо — они ускоряют потерю вкуса и сочности.

Сроки годности и признаки порчи

В холодильнике разрезанный арбуз можно хранить не дольше трёх суток, нарезая его крупными кусками, чтобы снизить контакт с воздухом. Если появился слизистый налёт, изменился цвет или возник кислый запах — такой арбуз лучше выбросить.

Можно ли заморозить

Дорохов также рекомендует замораживать мякоть. После разморозки она станет мягкой, но подойдёт для приготовления сорбетов, напитков и смузи.

Уточнения

