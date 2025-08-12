Симптомы, которые вы лечите годами, могут быть не болезнью, а сигналом психики

Психиатр назвала психосоматические симптомы, которые маскируются под болезни

Целый ряд симптомов, которые традиционно связывают с физиологическим здоровьем, на самом деле могут объясняться состоянием психики. О психосоматических заболеваниях и их особенностях в беседе с Pravda.Ru рассказала психотерапевт, автор научных статей и книг Диана Генварская.

Доктор назвала целый ряд симптомов, которые могут указывать на то, что патология тела была спровоцирована психическим состоянием человека.

"Бессонница, неуправляемые эмоциональные реакции, это называется эмоциональная лобильность, всевозможные депрессии, снижение настроения разного уровня, тревога, страх, который человек не может контролировать, панические атаки", — перечислила неприятные явления психотерапевт.

Такую внешнюю картину могут, по мнению врача, давать совершенно различные заболевания.

"Иммунодефицит, часто вирусные заболевания, онкология, щитовидное железо, эндокринные нарушения, гормональные. Кардиология, боли в сердце или давление", — говорит эксперт.

Если назначенное лечение не помогает, врач может направить пациента на консультацию к психотерапевту, сказала собеседница Pravda.Ru. Хотя, признала она, поликлинические доктора нечасто рекомендуют пациентам обратиться за помощью к психотерапевтам.

"Понимаете, это целая понятийная история, которая должна возникнуть на уровне обучения врачей, а этого нет. Что сердце связано с радостью жизни, желудок связан с перевариванием, печень с обидой. В эту сторону нужно вначале первым делом параллельно работать", — подытожила Генварская.