Птицы с тайным багажом: чем грозит близкое общение с городскими голубями

Профессор Игорь Гламаздин, директор Института ветеринарии и агробезопасности РОСБИОТЕХ, рассказал, что дикие городские голуби могут переносить до 90 различных инфекций, из которых не менее десяти представляют серьёзную угрозу для человека.
Среди наиболее опасных заболеваний особое место занимает орнитоз (пситтакоз), вызванный бактерией Chlamydia psittaci. Инфекция передаётся воздушно-пылевым путём — при вдыхании частиц, содержащих высохшие экскременты, перья или выделения заражённых птиц. Болезнь поражает дыхательную систему, может вызывать лихорадку, пневмонию, головную боль и интоксикацию, а в тяжёлых случаях — осложнения для нервной системы, сердца и сосудов.
Другие инфекции и паразиты
Голуби также могут переносить гистоплазмоз, криптококкоз, сальмонеллёз и кампилобактериоз. Эти птицы служат резервуаром для блох, клещей и гельминтов, способных передаваться человеку.
Аллергические реакции
Экскременты и перья содержат аллергены, которые могут вызывать ринит, бронхиальную астму и контактные дерматиты.
Как снизить риск заражения
Гламаздин советует избегать прямого контакта с голубями, не кормить их с рук и не допускать массового скопления птиц у жилых домов. Если прикосновение произошло случайно, необходимо тщательно вымыть руки.
Орнито́з — острое инфекционное заболевание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки.
