Птицы с тайным багажом: чем грозит близкое общение с городскими голубями

Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций

Профессор Игорь Гламаздин, директор Института ветеринарии и агробезопасности РОСБИОТЕХ, рассказал, что дикие городские голуби могут переносить до 90 различных инфекций, из которых не менее десяти представляют серьёзную угрозу для человека.

Голуби и опасность для здоровья

Среди наиболее опасных заболеваний особое место занимает орнитоз (пситтакоз), вызванный бактерией Chlamydia psittaci. Инфекция передаётся воздушно-пылевым путём — при вдыхании частиц, содержащих высохшие экскременты, перья или выделения заражённых птиц. Болезнь поражает дыхательную систему, может вызывать лихорадку, пневмонию, головную боль и интоксикацию, а в тяжёлых случаях — осложнения для нервной системы, сердца и сосудов.

Другие инфекции и паразиты

Голуби также могут переносить гистоплазмоз, криптококкоз, сальмонеллёз и кампилобактериоз. Эти птицы служат резервуаром для блох, клещей и гельминтов, способных передаваться человеку.

Аллергические реакции

Экскременты и перья содержат аллергены, которые могут вызывать ринит, бронхиальную астму и контактные дерматиты.

Как снизить риск заражения

Гламаздин советует избегать прямого контакта с голубями, не кормить их с рук и не допускать массового скопления птиц у жилых домов. Если прикосновение произошло случайно, необходимо тщательно вымыть руки.

Уточнения

Орнито́з — острое инфекционное заболевание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки.



