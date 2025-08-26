Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Опоздали на неделю — и чеснок не взойдёт: коварная правда о сроках посадки
Обычный фарш и пара яиц — и на столе королевское блюдо: мясной рулет, который невозможно испортить
Кошка объявила голодовку: это не каприз, а отчаянный сигнал SOS, который вы игнорируете
Выбираешь антифриз по цвету, но как же правильно выбрать: цвет — не показатель свежести и качества
Цена санкций: немецкий бизнес оказался в кризисе после отказа от российских энергоносителей
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Свадьба мести: Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы Прилучного

Птицы с тайным багажом: чем грозит близкое общение с городскими голубями

Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций
Здоровье

Профессор Игорь Гламаздин, директор Института ветеринарии и агробезопасности РОСБИОТЕХ, рассказал, что дикие городские голуби могут переносить до 90 различных инфекций, из которых не менее десяти представляют серьёзную угрозу для человека.

Голуби на балконе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голуби на балконе

Голуби и опасность для здоровья

Среди наиболее опасных заболеваний особое место занимает орнитоз (пситтакоз), вызванный бактерией Chlamydia psittaci. Инфекция передаётся воздушно-пылевым путём — при вдыхании частиц, содержащих высохшие экскременты, перья или выделения заражённых птиц. Болезнь поражает дыхательную систему, может вызывать лихорадку, пневмонию, головную боль и интоксикацию, а в тяжёлых случаях — осложнения для нервной системы, сердца и сосудов.

Другие инфекции и паразиты

Голуби также могут переносить гистоплазмоз, криптококкоз, сальмонеллёз и кампилобактериоз. Эти птицы служат резервуаром для блох, клещей и гельминтов, способных передаваться человеку.

Аллергические реакции

Экскременты и перья содержат аллергены, которые могут вызывать ринит, бронхиальную астму и контактные дерматиты.

Как снизить риск заражения

Гламаздин советует избегать прямого контакта с голубями, не кормить их с рук и не допускать массового скопления птиц у жилых домов. Если прикосновение произошло случайно, необходимо тщательно вымыть руки.

Уточнения

Орнито́з — острое инфекционное заболевание, характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Экономика и бизнес
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций
Свадьба мести: Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы Прилучного
Универсальный декор существует: эти 6 вещей впишутся в любой интерьер
Нарколог Василий Шуров назвал первые признаки алкоголизма у человека
В России планируют ограничение количества банковских карт на человека
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Учёные выяснили, что неандертальцы получали белок из личинок мух
Тренировки перестали приносить радость? Вот что поможет вернуть мотивацию
Животное, которое опровергло старение: сможет ли оно подарить людям бессмертие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.