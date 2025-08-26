Лосось без блеска в глазах: признаки, что рыба уже потеряла свежесть

Главный технолог Румянцева: свежая рыба должна быть яркой, плотной и ароматной

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Life.ru опубликовал советы Людмилы Румянцевой, главного технолога сервиса доставки "Много лосося", о том, как выбрать качественного лосося. Важны цвет, запах и текстура рыбы.

Фото: Design by Freepick by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лосось в сливочном соусе

Как определить свежесть лосося

По словам Румянцевой, свежий лосось, будь то филе или кусочек в готовом блюде, должен иметь яркий и насыщенный оттенок — от кораллово-розового до оранжевого. Если цвет тусклый, блеклый, серый или желтоватый по краям, это признак потери свежести.

Аромат и текстура

Румянцева отмечает, что у свежей рыбы запах всегда лёгкий и чистый, а мякоть — плотная, гладкая и влажная, не распадается на волокна.

Чего стоит избегать

Если рыба сухая по краям, потеряла яркость или выглядит так, словно была "сварена" без термообработки, лучше отказаться от покупки.

Уточнения

Атлантический лосось — вид лососёвых рыб из рода лососей.



