Лосось без блеска в глазах: признаки, что рыба уже потеряла свежесть

Life.ru опубликовал советы Людмилы Румянцевой, главного технолога сервиса доставки "Много лосося", о том, как выбрать качественного лосося. Важны цвет, запах и текстура рыбы.
По словам Румянцевой, свежий лосось, будь то филе или кусочек в готовом блюде, должен иметь яркий и насыщенный оттенок — от кораллово-розового до оранжевого. Если цвет тусклый, блеклый, серый или желтоватый по краям, это признак потери свежести.
Аромат и текстура
Румянцева отмечает, что у свежей рыбы запах всегда лёгкий и чистый, а мякоть — плотная, гладкая и влажная, не распадается на волокна.
Чего стоит избегать
Если рыба сухая по краям, потеряла яркость или выглядит так, словно была "сварена" без термообработки, лучше отказаться от покупки.
Атлантический лосось — вид лососёвых рыб из рода лососей.
