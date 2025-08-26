Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь над бездной: города, в которых каждый шаг превращается в приключение
Юрист Дмитрий Безделин: навязывание скидки вместо возврата денег незаконно
Один хвост — минус пять лет: простая хитрость для волос после 40
Стареть или крепнуть: вот как сделать силовые тренировки после 40 страховкой от слабости
Опоздали на неделю — и чеснок не взойдёт: коварная правда о сроках посадки
Обычный фарш и пара яиц — и на столе королевское блюдо: мясной рулет, который невозможно испортить
Кошка объявила голодовку: это не каприз, а отчаянный сигнал SOS, который вы игнорируете
Выбираешь антифриз по цвету, но как же правильно выбрать: цвет — не показатель свежести и качества
Цена санкций: немецкий бизнес оказался в кризисе после отказа от российских энергоносителей

Лосось без блеска в глазах: признаки, что рыба уже потеряла свежесть

Главный технолог Румянцева: свежая рыба должна быть яркой, плотной и ароматной
0:56
Здоровье

Life.ru опубликовал советы Людмилы Румянцевой, главного технолога сервиса доставки "Много лосося", о том, как выбрать качественного лосося. Важны цвет, запах и текстура рыбы.

Лосось в сливочном соусе
Фото: Design by Freepick by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лосось в сливочном соусе

Как определить свежесть лосося

По словам Румянцевой, свежий лосось, будь то филе или кусочек в готовом блюде, должен иметь яркий и насыщенный оттенок — от кораллово-розового до оранжевого. Если цвет тусклый, блеклый, серый или желтоватый по краям, это признак потери свежести.

Аромат и текстура

Румянцева отмечает, что у свежей рыбы запах всегда лёгкий и чистый, а мякоть — плотная, гладкая и влажная, не распадается на волокна.

Чего стоит избегать

Если рыба сухая по краям, потеряла яркость или выглядит так, словно была "сварена" без термообработки, лучше отказаться от покупки.

Уточнения

Атлантический лосось — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Экономика и бизнес
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз Аудио 
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины
Еда и рецепты
Рецепт травяного чая на зиму с мятой и листьями смородины Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Профессор Гламаздин сообщил, что голуби могут переносить до 90 инфекций
Свадьба мести: Муцениеце вышла замуж в годовщину свадьбы Прилучного
Универсальный декор существует: эти 6 вещей впишутся в любой интерьер
Нарколог Василий Шуров назвал первые признаки алкоголизма у человека
В России планируют ограничение количества банковских карт на человека
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Учёные выяснили, что неандертальцы получали белок из личинок мух
Тренировки перестали приносить радость? Вот что поможет вернуть мотивацию
Животное, которое опровергло старение: сможет ли оно подарить людям бессмертие
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.