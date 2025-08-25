Смартфон и здоровье: невидимая угроза, растущая каждый день

Издание La Razon опубликовало материал с предупреждением доктора М. Ассала о том, что чрезмерное использование смартфонов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
Частое взаимодействие с гаджетами увеличивает вероятность развития синдрома запястного канала. Болезнь проявляется болью в кисти, пальцах или запястье. На ранних стадиях помогает медикаментозное лечение, но при тяжёлом течении может потребоваться операция.
Другие негативные последствия
К списку рисков также относятся боль в области локтевого нерва и шеи, тревожные расстройства, нарушения сна и перенапряжение глаз.
Тревожная статистика
В среднем по миру люди проводят со смартфонами и другими электронными устройствами более 6,5 часа в день — цифра, которая вызывает серьёзные опасения.
Синдро́м запя́стного кана́ла - неврологическое заболевание, проявляющееся длительной болью и онемением пальцев кисти.
