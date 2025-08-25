Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные из США создали батарейку, вырабатывающую электричество из почвы
Канада не такая, как вы думаете: тайны, которые скрываются за туристическими фото
Редчайший американский кабриолет пылится в гараже Самары — даже несмотря на снижение цены до 18 млн
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе

Смартфон и здоровье: невидимая угроза, растущая каждый день

La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона
0:59
Здоровье

Издание La Razon опубликовало материал с предупреждением доктора М. Ассала о том, что чрезмерное использование смартфонов может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

Ребёнок с телефоном на диване
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ребёнок с телефоном на диване

Опасности чрезмерного увлечения смартфоном

Частое взаимодействие с гаджетами увеличивает вероятность развития синдрома запястного канала. Болезнь проявляется болью в кисти, пальцах или запястье. На ранних стадиях помогает медикаментозное лечение, но при тяжёлом течении может потребоваться операция.

Другие негативные последствия

К списку рисков также относятся боль в области локтевого нерва и шеи, тревожные расстройства, нарушения сна и перенапряжение глаз.

Тревожная статистика

В среднем по миру люди проводят со смартфонами и другими электронными устройствами более 6,5 часа в день — цифра, которая вызывает серьёзные опасения.

Уточнения

Синдро́м запя́стного кана́ла - неврологическое заболевание, проявляющееся длительной болью и онемением пальцев кисти.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона
Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе
Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды
Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.