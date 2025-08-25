Новая альтернатива антисептикам для полости рта уже в природе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Microbiology Spectrum: вещество из клёна предложили как замену антисептикам для рта
1:01
Здоровье

Исследование, опубликованное в журнале Microbiology Spectrum, показало, что эпикатехин-галлат — природное соединение из клёна — помогает снижать риск кариеса.

Клён
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клён

Природная защита для зубов

Эпикатехин-галлат блокирует работу фермента sortase A у бактерий Streptococcus mutans. В результате микробы с трудом образуют зубной налёт, что делает полость рта менее уязвимой.

Превосходство над зелёным чаем

В экспериментах это вещество заметно снижало образование биоплёнки и оказалось эффективнее схожего соединения из зелёного чая — эпигаллокатехин-галлата.

Перспективы применения

Авторы работы отмечают, что добавление эпикатехин-галлата в состав зубных паст и ополаскивателей способно заменить традиционные антисептики. Он не уничтожает бактерии напрямую, а мешает им закрепляться на поверхности зубов, что снижает риск кариеса без вреда для здоровья.

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
