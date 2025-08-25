Привычные фрукты, которые станут тайным защитником для почек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

Нефролог Татьяна Сагова отмечает, что питание напрямую связано с состоянием почек и риском образования камней. Правильно подобранный рацион способен существенно снизить вероятность их появления.

Клетчатка
Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domian
Клетчатка

Продукты, которые помогают защитить почки

Лимоны, лаймы и апельсины содержат лимонную кислоту, которая изменяет pH мочи и препятствует кристаллизации солей. Это особенно полезно людям с предрасположенностью к мочекаменной болезни.

Роль клетчатки и магния

Свежие фрукты, овощи и другие продукты с клетчаткой помогают регулировать уровень глюкозы и поддерживать обмен веществ. Бурый рис, бобовые, овсянка и киноа богаты магнием, который снижает риск образования камней.

Белковые продукты в рационе

В меню стоит включать нежирную молочную продукцию, яйца, рыбу и курицу — это полезные источники белка для ежедневного питания.

Питьевой режим

Согласно данным исследований, при ежедневном потреблении около 2,5 литра воды риск образования камней в почках значительно ниже, чем при объёме менее 1,5 литра.

Уточнения

По́чка челове́ка - парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
