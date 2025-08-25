Привычные фрукты, которые станут тайным защитником для почек

Нефролог Татьяна Сагова отмечает, что питание напрямую связано с состоянием почек и риском образования камней. Правильно подобранный рацион способен существенно снизить вероятность их появления.
Лимоны, лаймы и апельсины содержат лимонную кислоту, которая изменяет pH мочи и препятствует кристаллизации солей. Это особенно полезно людям с предрасположенностью к мочекаменной болезни.
Роль клетчатки и магния
Свежие фрукты, овощи и другие продукты с клетчаткой помогают регулировать уровень глюкозы и поддерживать обмен веществ. Бурый рис, бобовые, овсянка и киноа богаты магнием, который снижает риск образования камней.
Белковые продукты в рационе
В меню стоит включать нежирную молочную продукцию, яйца, рыбу и курицу — это полезные источники белка для ежедневного питания.
Питьевой режим
Согласно данным исследований, при ежедневном потреблении около 2,5 литра воды риск образования камней в почках значительно ниже, чем при объёме менее 1,5 литра.
По́чка челове́ка - парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством фильтрации крови регуляцию химического гомеостаза организма.
Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.