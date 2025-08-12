Врачи раскрыли правило, которое побеждает ночную потливость

Терапевт Карабиненко: исключите две причины потливости во сне

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спите в прохладной комнате и не укрывайтесь с головой. Такой совет столкнувшимся с чрезмерной ночной потливостью в беседе с Pravda.Ru терапевт, пульмонолог, доктор медицинских наук (РНИМУ им Н. И. Пирогова) Александр Карабиненко.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Подходящая температура в спальне — залог комфортного сна, считает врач. Воздух должен быть прохладным.

"Сначала надо подумать о том, какая температура в помещении. Она должна во время сна быть чуть ниже 20 градусов. 20-18 градусов, вот в таком пределе. Тогда потения не будет. Не надо накрываться с головой, одеялами и прочими вещами. Достаточно, чтобы была какая-то накидка на ноги, очень легенькая накидочка", — советует терапевт.

Если рекомендации по температуре в спальне выполняются, а человек всё равно испытывает гипергидроз (так по-научному называется излишняя потливость), стоит задуматься о том, что не так со здоровьем, продолжил медик.

"Могут быть различные вегетативные нарушения. Климакс у женщин, вегето-сосудистая дистония и так далее. Латентно протекающие воспалительные реакции. Это требует уже дальнейшего наблюдения и обсуждения в поликлинике с врачом", — отметил Карабиненко.

Человеку с такой проблемой, как усиленное потоотделение, доктор советует посетить терапевта, который при необходимости направит пациента к профильному специалисту.