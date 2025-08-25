Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пластик и здоровье: детали, которые перевернут ваше представление о безопасности

Российских учёные: химические соединения из пластика связаны с риском заболеваний
1:35
Здоровье

Пластик окружает нас повсюду — в холодильниках, упаковках, контейнерах. Но стоит ли волноваться о том, как он влияет на здоровье человека?

Пластиковые бутылки
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пластиковые бутылки

Влияние пластика на здоровье

Определённые химические соединения из пластика могут попадать в пищу и накапливаться в организме.

Бисфенол А и его риски

Одним из наиболее обсуждаемых веществ является бисфенол А (БФА). Он способен имитировать действие гормона эстрогена, что может приводить к нежелательным последствиям. Хотя БФА постепенно исключают из детских бутылочек, он по-прежнему встречается в некоторых упаковках, например, в покрытии консервных банок.

Другие опасные соединения

Фталаты и PFAS также связаны с проблемами — от преждевременных родов до повышенного риска онкологических заболеваний. Здесь важна доза: малые количества могут быть относительно безопасными, а большие — представляют серьёзную угрозу. Точно определить, сколько этих веществ поступает именно из пищи, сложно.

Экономическая и научная сторона проблемы

По данным исследований, воздействие вредных химических веществ из пластика обходится и развивающимся, и развитым странам в миллиарды долларов ежегодно. При этом лишь небольшая часть известных соединений изучена детально.

Что можно сделать

Важно быть информированным и предпринимать шаги, чтобы снизить риск — например, выбирать безопасные упаковки и минимизировать контакт с пластиком при нагревании пищи.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
