Сердце под ударом: продукты, которые убивают в летний жаркий день

Пожилым опасно есть грейпфрут и пить много воды в жару — врачи

Высокие температуры становятся серьёзным испытанием для организма, особенно если у человека есть хронические заболевания.

"Жара — серьёзное испытание для пожилого организма, особенно при наличии нескольких заболеваний. Повышается частота сердечных сокращений, а артериальное давление может как подниматься, так и снижаться", — поясняет главный гериатр Москвы Надежда Рунихина.

В жару увеличивается риск тромбозов: при потере жидкости кровь густеет, а длительное сидение в дороге снижает кровоток в ногах. Это может привести к тромбозу нижних конечностей, ишемическому инсульту и обострению ишемической болезни сердца. Для сердечников учащённый пульс в жару опасен инфарктами и приступами стенокардии.

Что стоит исключить из рациона пожилым людям

С возрастом обмен веществ замедляется, а пищеварительная система хуже справляется с тяжёлой пищей. Диетологи рекомендуют исключить:

полуфабрикаты, фастфуд, продукты с большим количеством соли, жира и консервантов;

сладости и сахар;

красное мясо, подсолнечное масло, выпечку из белой муки;

картофель и рис в больших количествах из-за крахмала;

острые соусы, специи, чеснок — они раздражают слизистую ЖКТ.

Особое внимание — грейпфруту. Несмотря на высокое содержание витамина C, он может вступать в опасные реакции с лекарствами от гипертонии, тревожности и бессонницы.

Сердечный стоп-лист продуктов

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи советуют избегать:

продуктов с насыщенными жирами (утятина, гусятина, колбасы, копчёности, домашняя сметана и сливки);

соли (лучше ограничить до 2 г в день или отказаться вовсе);

сахара и сладостей, повреждающих сосуды;

кофе и крепкого чая, повышающих давление;

укропа при гипотонии — он дополнительно снижает давление.

"Бесконтрольное употребление жидкости может вызвать опасное повышение давления и интерстициальный отёк лёгких при хронической сердечной недостаточности", — предостерегает кардиолог Константин Иванов.

Что сердце любит

Рацион сердечника должен включать:

апельсины — снижают артериальное давление;

ячмень, овсянку, семена льна — полезны для сосудов;

шпинат, брокколи, капусту — содержат оксид азота, расширяющий сосуды, и калий для регуляции давления;

морскую рыбу (палтус, треска, тунец, сельдь) — источник витамина D, помогающего снижать давление.

Соблюдение этих рекомендаций поможет пережить жару без осложнений и снизит нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

