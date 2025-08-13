Сердце под ударом: продукты, которые убивают в летний жаркий день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:52
Здоровье

Высокие температуры становятся серьёзным испытанием для организма, особенно если у человека есть хронические заболевания.

пенсионеры ужинают полезной пищей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
пенсионеры ужинают полезной пищей

"Жара — серьёзное испытание для пожилого организма, особенно при наличии нескольких заболеваний. Повышается частота сердечных сокращений, а артериальное давление может как подниматься, так и снижаться", — поясняет главный гериатр Москвы Надежда Рунихина.

В жару увеличивается риск тромбозов: при потере жидкости кровь густеет, а длительное сидение в дороге снижает кровоток в ногах. Это может привести к тромбозу нижних конечностей, ишемическому инсульту и обострению ишемической болезни сердца. Для сердечников учащённый пульс в жару опасен инфарктами и приступами стенокардии.

Что стоит исключить из рациона пожилым людям

С возрастом обмен веществ замедляется, а пищеварительная система хуже справляется с тяжёлой пищей. Диетологи рекомендуют исключить:

  • полуфабрикаты, фастфуд, продукты с большим количеством соли, жира и консервантов;

  • сладости и сахар;

  • красное мясо, подсолнечное масло, выпечку из белой муки;

  • картофель и рис в больших количествах из-за крахмала;

  • острые соусы, специи, чеснок — они раздражают слизистую ЖКТ.

Особое внимание — грейпфруту. Несмотря на высокое содержание витамина C, он может вступать в опасные реакции с лекарствами от гипертонии, тревожности и бессонницы.

Сердечный стоп-лист продуктов

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями врачи советуют избегать:

  • продуктов с насыщенными жирами (утятина, гусятина, колбасы, копчёности, домашняя сметана и сливки);

  • соли (лучше ограничить до 2 г в день или отказаться вовсе);

  • сахара и сладостей, повреждающих сосуды;

  • кофе и крепкого чая, повышающих давление;

  • укропа при гипотонии — он дополнительно снижает давление.

"Бесконтрольное употребление жидкости может вызвать опасное повышение давления и интерстициальный отёк лёгких при хронической сердечной недостаточности", — предостерегает кардиолог Константин Иванов.

Что сердце любит

Рацион сердечника должен включать:

  • апельсины — снижают артериальное давление;

  • ячмень, овсянку, семена льна — полезны для сосудов;

  • шпинат, брокколи, капусту — содержат оксид азота, расширяющий сосуды, и калий для регуляции давления;

  • морскую рыбу (палтус, треска, тунец, сельдь) — источник витамина D, помогающего снижать давление.

Соблюдение этих рекомендаций поможет пережить жару без осложнений и снизит нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Уточнения

Се́рдце — полый фиброзно-мышечный орган, обеспечивающий посредством повторных ритмичных сокращений ток крови по кровеносным сосудам. Присутствует у всех живых организмов с развитой кровеносной системой, включая всех позвоночных, в том числе и человека. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
