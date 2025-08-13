Старость ещё далеко? Как за 5 минут понять реальный возраст своего тела

Для одних старость — это время подводить итоги, для других — начало нового этапа. Но всех объединяет один вопрос: когда именно наш организм начинает стареть? Здесь на помощь приходят тесты на биологический возраст — показатель, который отражает состояние тела, а не количество прожитых лет.
"Биологический возраст — это приблизительная оценка состояния организма по сравнению с идеальными показателями, характерными для определённых периодов жизни", — поясняет врач-терапевт и гериатр Алина Кухтина.
На этот показатель воздействуют четыре группы факторов:
Генетика — наследственность, врождённые особенности, мутации.
Образ жизни — питание, физическая активность, уровень стресса.
Хронические заболевания.
Окружающая среда — климат, экология.
Оценка состояния организма включает пять ключевых показателей: качество сна, состояние кожи и волос, уровень холестерина, физическая активность и маркеры воспаления.
Профессор геномики и кардиолог Эрик Топол отмечает, что тесты помогают выявить ускоренное старение отдельных органов и вовремя принять меры: скорректировать питание, нагрузку, назначить терапию.
По словам Алины Кухтиной, определение биологического возраста может включать:
— тесты на гибкость, координацию и силу мышц;
— осмотр кожи и глаз;
— ментальные тесты;
— измерение жизненной ёмкости лёгких;
— лабораторные анализы.
Единого стандарта пока нет, и оценка строится на комплексе показателей.
"Наиболее доступный способ — биохимический анализ крови. По ряду маркеров, в том числе уровню глюкозы, можно судить о метаболическом возрасте и рисках заболеваний", — объясняет врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.
Проба Ромберга — проверка работы вестибулярного аппарата: стоя на одной ноге с закрытыми глазами и вытянутыми руками, засеките время, пока сохраняете равновесие.
Проба Штанге — задержка дыхания после спокойного вдоха: чем дольше время, тем моложе показатели дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Тест на гибкость суставов — попытка соединить руки за спиной "в замок".
Тест на силу мышц — количество подъёмов туловища из положения лёжа за 1 минуту.
Тест на эластичность кожи — время восстановления цвета кожи после лёгкого защипа.
Каждый тест имеет свою шкалу результатов, условно сопоставляющую показатели с возрастом.
Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. Часто характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей, угасанием функций организма.
