Старость ещё далеко? Как за 5 минут понять реальный возраст своего тела

Анализ крови — самый популярный способ определения биологического возраста

Для одних старость — это время подводить итоги, для других — начало нового этапа. Но всех объединяет один вопрос: когда именно наш организм начинает стареть? Здесь на помощь приходят тесты на биологический возраст — показатель, который отражает состояние тела, а не количество прожитых лет.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Женщины разного возраста

"Биологический возраст — это приблизительная оценка состояния организма по сравнению с идеальными показателями, характерными для определённых периодов жизни", — поясняет врач-терапевт и гериатр Алина Кухтина.

Что влияет на биологический возраст

На этот показатель воздействуют четыре группы факторов:

Генетика — наследственность, врождённые особенности, мутации. Образ жизни — питание, физическая активность, уровень стресса. Хронические заболевания. Окружающая среда — климат, экология.

Оценка состояния организма включает пять ключевых показателей: качество сна, состояние кожи и волос, уровень холестерина, физическая активность и маркеры воспаления.

Зачем нужны такие тесты

Профессор геномики и кардиолог Эрик Топол отмечает, что тесты помогают выявить ускоренное старение отдельных органов и вовремя принять меры: скорректировать питание, нагрузку, назначить терапию.

По словам Алины Кухтиной, определение биологического возраста может включать:

— тесты на гибкость, координацию и силу мышц;

— осмотр кожи и глаз;

— ментальные тесты;

— измерение жизненной ёмкости лёгких;

— лабораторные анализы.

Единого стандарта пока нет, и оценка строится на комплексе показателей.

"Наиболее доступный способ — биохимический анализ крови. По ряду маркеров, в том числе уровню глюкозы, можно судить о метаболическом возрасте и рисках заболеваний", — объясняет врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.

Самотесты для оценки биологического возраста

Проба Ромберга — проверка работы вестибулярного аппарата: стоя на одной ноге с закрытыми глазами и вытянутыми руками, засеките время, пока сохраняете равновесие. Проба Штанге — задержка дыхания после спокойного вдоха: чем дольше время, тем моложе показатели дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Тест на гибкость суставов — попытка соединить руки за спиной "в замок". Тест на силу мышц — количество подъёмов туловища из положения лёжа за 1 минуту. Тест на эластичность кожи — время восстановления цвета кожи после лёгкого защипа.

Каждый тест имеет свою шкалу результатов, условно сопоставляющую показатели с возрастом.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. Часто характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей, угасанием функций организма.

