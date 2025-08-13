Старость ещё далеко? Как за 5 минут понять реальный возраст своего тела

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анализ крови — самый популярный способ определения биологического возраста
2:47
Здоровье

Для одних старость — это время подводить итоги, для других — начало нового этапа. Но всех объединяет один вопрос: когда именно наш организм начинает стареть? Здесь на помощь приходят тесты на биологический возраст — показатель, который отражает состояние тела, а не количество прожитых лет.

Женщины разного возраста
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщины разного возраста

"Биологический возраст — это приблизительная оценка состояния организма по сравнению с идеальными показателями, характерными для определённых периодов жизни", — поясняет врач-терапевт и гериатр Алина Кухтина.

Что влияет на биологический возраст

На этот показатель воздействуют четыре группы факторов:

  1. Генетика — наследственность, врождённые особенности, мутации.

  2. Образ жизни — питание, физическая активность, уровень стресса.

  3. Хронические заболевания.

  4. Окружающая среда — климат, экология.

Оценка состояния организма включает пять ключевых показателей: качество сна, состояние кожи и волос, уровень холестерина, физическая активность и маркеры воспаления.

Зачем нужны такие тесты

Профессор геномики и кардиолог Эрик Топол отмечает, что тесты помогают выявить ускоренное старение отдельных органов и вовремя принять меры: скорректировать питание, нагрузку, назначить терапию.

По словам Алины Кухтиной, определение биологического возраста может включать:
— тесты на гибкость, координацию и силу мышц;
— осмотр кожи и глаз;
— ментальные тесты;
— измерение жизненной ёмкости лёгких;
— лабораторные анализы.

Единого стандарта пока нет, и оценка строится на комплексе показателей.

"Наиболее доступный способ — биохимический анализ крови. По ряду маркеров, в том числе уровню глюкозы, можно судить о метаболическом возрасте и рисках заболеваний", — объясняет врач-терапевт и диетолог Наталья Лазуренко.

Самотесты для оценки биологического возраста

  1. Проба Ромберга — проверка работы вестибулярного аппарата: стоя на одной ноге с закрытыми глазами и вытянутыми руками, засеките время, пока сохраняете равновесие.

  2. Проба Штанге — задержка дыхания после спокойного вдоха: чем дольше время, тем моложе показатели дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

  3. Тест на гибкость суставов — попытка соединить руки за спиной "в замок".

  4. Тест на силу мышц — количество подъёмов туловища из положения лёжа за 1 минуту.

  5. Тест на эластичность кожи — время восстановления цвета кожи после лёгкого защипа.

Каждый тест имеет свою шкалу результатов, условно сопоставляющую показатели с возрастом.

Уточнения

Ста́рость — период жизни человека от утраты способности организма к продолжению рода до смерти. Часто характеризуется ухудшением здоровья, умственных способностей, угасанием функций организма. 

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
