Инсульт на грядке и другие опасности: как дачникам пережить жару без вреда для здоровья

Кардиологи советуют дачникам чередовать работу и отдых для сохранения здоровья

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для одних дача — это утреннее пение птиц, мангал и полное отсутствие городской суеты. Для других — огород, хозяйство и ежедневный физический труд по расписанию. Летний сезон короткий, но работы в это время больше, чем в любой другой период года. И если подходить к делу без подготовки, можно заработать не только урожай, но и травмы или проблемы со здоровьем, особенно в жару.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) человек пропалывает грядку

Чередуйте работу и отдых

Даже в разгаре дел нужно давать телу передышку. Перерыв на 10-15 минут каждый час позволит избежать перегрева и чрезмерной усталости. Интенсивность нагрузки лучше наращивать постепенно.

"Если во время работы у вас появились сильная усталость, тошнота или мелькание мушек перед глазами — немедленно прекратите и отдохните. Не нужно из последних сил докапывать грядку", — советует кардиолог и терапевт Никита Мозгунов.

Осторожно с солнцем

В полуденные часы с 12:00 до 15:00 уровень ультрафиолета особенно опасен. Работу на грядках лучше планировать на утро или вечер. На открытом солнце используйте крем с SPF 50, надевайте шляпу и солнцезащитные очки, выбирайте свободную хлопковую одежду. И не забывайте пить воду каждые 5-10 минут.

Следите за позой

Длительная работа в наклонку увеличивает давление и нагрузку на сердце, может привести к головокружению и даже инсульту. Оптимальный вариант — высокие грядки, складные табуреты, наколенники. При необходимости нагнуться лучше присесть на корточки, а не наклоняться на прямых ногах, но и эту позу не стоит удерживать слишком долго.

Не тянитесь выше головы

Сбор урожая с высоких веток или покраска над головой создают лишнее напряжение в шее и спине, нарушают кровоток и могут вызвать головокружение. Используйте стремянки или инструменты с телескопическими ручками.

Работайте в перчатках

Занозы, волдыри и царапины — частые спутники дачника. Перчатки защищают кожу, а аптечка под рукой позволит быстро обработать случайные порезы.

Осторожно с тяжестями

Вёдра с водой, ящики с овощами, мешки с землёй — всё это нагружает спину и суставы. Тяжёлые предметы поднимайте, сгибая ноги, а не спину, держите груз на уровне груди. По возможности используйте садовую тачку.

Консультация с врачом

Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, перед активными дачными работами полезно обсудить с врачом допустимый уровень нагрузки.

Уточнения

Инсу́льт — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК), характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

