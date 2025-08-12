От релакса к выгоранию за 3 дня: возвращение из отпуска ломает даже сильных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:40
Здоровье

Вы ещё недавно загорали на пляже, потягивали коктейль и наслаждались тишиной, а теперь снова в офисе, с головой в дедлайнах и переполненном почтовом ящике. Это и есть пост-отпускной синдром — состояние, когда мозг отказывается верить, что отдых закончился.
По данным HeadHunter, 67% россиян после отпуска испытывают стресс, а 42% в первые 3-5 рабочих дней чувствуют себя "выжатыми как лимон".

Профессиональное выгорание
Фото: Designed by Freepik), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Профессиональное выгорание

С точки зрения нейропсихологии, причина проста: резкая смена среды. Мозг успел привыкнуть к режиму "свобода и море", а теперь его вынуждают вернуться в "совещания и дедлайны". Особенно болезненно это, если отпуск был долгим и расслабленным, а первый рабочий день — тяжёлым и хаотичным.

"Если после отпуска вам кажется, что работа — это каторга, значит, вы действительно хорошо отдохнули. Но это не повод её бросать — просто мозг ещё не переключился", — сказал психолог Михаил Лабковский.

Симптомы и статистика

Исследования SuperJob, ВЦИОМ и Работа. ру показывают:
— 58% сотрудников в первые дни после отпуска раздражаются по пустякам;
— каждый третий признаётся, что в первую неделю "ничего не успевает";
— 27% конфликтов с начальством случаются именно в первые две недели после возвращения.

К типичным признакам синдрома относятся раздражительность, прокрастинация, ностальгия по отпуску и ощущение бессмысленности работы. Хорошая новость — обычно через неделю это проходит.

Как мягко вернуться в строй

Психологи советуют не возвращаться из отпуска впритык к первому рабочему дню, а оставить себе 1-2 дня для адаптации: разобрать чемодан, выспаться, пополнить холодильник.
Хорошо работает и "перенос" отпуска в офис — поставьте на рабочий стол фото с поездки, возьмите на перекус фрукты из страны отдыха. По данным специалистов, это ускоряет адаптацию на 30%.

Можно завести "отпускной дневник" — записывать один приятный момент за день, чтобы учить мозг замечать позитив и вне отпуска. Ещё один приём — начать планировать следующий отдых уже в первые рабочие дни: сам процесс подготовки снижает стресс.

Медленный старт и забота о себе

Первую неделю лучше избегать сложных проектов, начав с рутинных задач. Поддержите нервную систему зелёным чаем с мятой вместо кофе, ешьте бананы (калий снижает тревожность) и тёмный шоколад (магний плюс эндорфины).
Пятиминутные паузы с дыхательной гимнастикой помогают снизить уровень стресса.

"Постотпускной синдром — временное состояние, которое длится несколько дней или недель. Чем лучше прошёл отпуск, тем выше риск, что он появится", — отметила кандидат медицинских наук, психотерапевт Татьяна Петина.

Почему одни переносят это тяжелее других

Синдром чаще встречается у тех, кто отдыхает редко, работает в стрессовой среде или не получает удовлетворения от своей деятельности. Возвращение к требовательному начальнику может вызывать эмоциональное сопротивление, а смена часовых и климатических поясов — усиливать физическую усталость. К сожалению, часто после отпуска нагрузка только возрастает: коллеги и начальство спешат "догрузить" вернувшегося. Неудивительно, что более половины заявлений об увольнении пишутся именно после отпуска.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
