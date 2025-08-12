80% смертей в России связаны с этими диагнозами — и вы точно их знаете: они ближе, чем кажется

Минздрав назвал туберкулез, ВИЧ и рак главными болезнями в России

Здоровье

Около 80% смертей в России сегодня связаны с социально-значимыми заболеваниями — хроническими и неинфекционными, которые подрывают здоровье, трудоспособность и качество жизни миллионов людей. По словам Романа Горенкова, доктора медицинских наук, главного специалиста Минздрава Московской области по общей врачебной практике и заведующего кафедрой терапии и общей врачебной практики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко", ключ к снижению их влияния — в профилактике и изменении факторов риска, включая отказ от вредных привычек.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Больной мужчина дома

Какие болезни считаются социально-значимыми

Перечень социально-значимых заболеваний в России закреплён постановлением Правительства РФ № 715 от 1 декабря 2004 года.

Это прежде всего те патологии, которые оказывают наибольшее влияние на жизнь общества, — уточнил он. — В этот перечень входят туберкулез, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и повышенное артериальное давление. Тем же постановлением определен список заболеваний, представляющих опасность для окружающих — в основном это вирусные инфекции, способные вызвать массовую эпидемию.

Статистика смертности в России и мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, половина смертей в мире (около 57%) вызвана такими заболеваниями. В России эта доля ещё выше — примерно 80%.

Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально-значимых заболеваний. Но если современные тенденции в распространенности факторов риска сохранятся, то к 2030 году, по оценкам экспертов ВОЗ, хронические заболевания будут ежегодно уносить порядка 52 млн человеческих жизней.

Лидеры среди факторов риска

В "антирейтинге" факторов риска лидирует артериальная гипертензия — именно она чаще всего становится причиной инфарктов и инсультов.

Однако именно курение является наиболее агрессивным фактором риска развития целого ряда хронических заболеваний. Безусловно абсолютный отказ от потребления табака является "золотым стандартом" и рекомендацией любому курильщику, но, в случае, если пациент не мотивирован или не может полностью отказаться от курения в силу тяжелой табачной зависимости, стоит рассмотреть возможности модификации этого фактора риска за счет перехода на альтернативные источники доставки никотина, такие как электронные системы нагревания табака, которые выделяют на 90-95% меньше токсичных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

Профилактика: от массовых программ до личных консультаций

По словам специалиста, в изменении отношения людей к своему здоровью большую роль играют массовые профилактические программы и индивидуальные консультации у терапевтов.

По данным ВЦИОМ, только треть россиян проходит регулярные медицинские осмотры, а более четверти никогда не участвовали в программе диспансеризации. В таких условиях возникает вопрос о мотивации пациентов. И здесь важно помнить, что даже 10-минутное индивидуальное консультирование может привести к отказу от курения или, как минимум, снижению негативного воздействия этого или других факторов риска пациентом.

Переход от лечения к профилактике

Сейчас подход к медицине меняется: на первый план выходит профилактика и укрепление здоровья, а не только лечение болезней.

Это подразумевает не только медицинское вмешательство, но и активное участие самого человека в процессах профилактики. Ключевую роль в этом процессе играет просвещение населения, формирование культуры здорового питания, регулярная физическая активность и отказ от вредных привычек.

Комплексный подход к здоровью на государственном уровне

По мнению эксперта, наилучшие результаты достигаются при комплексном воздействии на все факторы риска. Ни один из методов профилактики не работает самостоятельно — необходима комбинация первичной, групповой и индивидуальной профилактики для достижения максимального эффекта.

Профилактика хронических и социально значимых заболеваний — многогранный процесс, включающий как строгое медицинское наблюдение, так и активное привлечение населения к вопросам укрепления собственного здоровья, с учетом концепции модификации рисков. Именно такой гибкий, комплексный подход необходимо внедрять в России на регуляторном уровне, включая организацию диспансеризации и глубокую просветительскую работу, а также исключая попадание любой табачной и никотинсодержащей продукции в руки молодежи в соответствии с действующим законодательством.

Уточнения

Боле́знь — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

