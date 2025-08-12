Опасность без визы: вирус путешествует вместе с туристами — болезнь, которой не нужен паспорт

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Здоровье

В России пока не зафиксировано ни одного случая лихорадки чикунгунья, однако угроза завоза этой опасной вирусной инфекции всё же сохраняется. Об этом сообщил Минздрав, подчеркнув, что туристам стоит быть особенно внимательными к мерам защиты от укусов комаров.

Вирус
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Вирус

Лихорадка чикунгунья

Лихорадка чикунгунья — это вирус, который передаётся через укусы заражённых комаров, чаще всего видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Чтобы началась передача вируса, необходимы два условия: инфицированный человек или примат и переносчик-комар.

Наибольшее распространение инфекция получила в тропических и субтропических странах: в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии, на тихоокеанских островах и в Карибском регионе. Однако из-за изменения климата ареал обитания переносчиков расширяется, и за последние годы случаи локального заражения стали фиксировать даже в Европе.

Рекомендации Минздрава туристам

Перед поездкой в регионы с высоким риском заражения необходимо позаботиться о защите:

  • носить закрытую одежду,
  • использовать репелленты и инсектициды (аэрозоли, фумигаторы),
  • устанавливать москитные сетки на окна и двери.

Китай — в центре вспышки

Особое внимание стоит уделить Китаю — одной из стран, где сейчас активно распространяется чикунгунья. Только за первую неделю августа 2025 года там зарегистрировали свыше тысячи новых случаев заболевания.

Предупреждение ВОЗ

ВОЗ уже обновила список потенциально опасных патогенов, которые способны вызвать масштабные эпидемии. Среди них — Alphavirus chikungunya, возбудитель лихорадки чикунгунья.

Уточнения

Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
