Опасность без визы: вирус путешествует вместе с туристами — болезнь, которой не нужен паспорт

В России пока не зафиксировано ни одного случая лихорадки чикунгунья, однако угроза завоза этой опасной вирусной инфекции всё же сохраняется. Об этом сообщил Минздрав, подчеркнув, что туристам стоит быть особенно внимательными к мерам защиты от укусов комаров.
Лихорадка чикунгунья — это вирус, который передаётся через укусы заражённых комаров, чаще всего видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Чтобы началась передача вируса, необходимы два условия: инфицированный человек или примат и переносчик-комар.
Наибольшее распространение инфекция получила в тропических и субтропических странах: в Африке, Юго-Восточной Азии, Индии, на тихоокеанских островах и в Карибском регионе. Однако из-за изменения климата ареал обитания переносчиков расширяется, и за последние годы случаи локального заражения стали фиксировать даже в Европе.
Перед поездкой в регионы с высоким риском заражения необходимо позаботиться о защите:
Особое внимание стоит уделить Китаю — одной из стран, где сейчас активно распространяется чикунгунья. Только за первую неделю августа 2025 года там зарегистрировали свыше тысячи новых случаев заболевания.
ВОЗ уже обновила список потенциально опасных патогенов, которые способны вызвать масштабные эпидемии. Среди них — Alphavirus chikungunya, возбудитель лихорадки чикунгунья.
Ви́рус — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.
Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.