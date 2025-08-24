Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космический корабль Психея сфотографировал Землю с 290 млн км
Юрист Каганюк: превышение скорости на 60 км/ч и более грозит лишением водительских прав
Исследования показывают: массаж не повышает скорость восстановления мышц после тренировок
Туристические гиды: Пьемонт — регион Италии с самыми живописными пейзажами
Итальянский способ сушки одежды, спасающий вещи от запаха сырости
Рецепт зимней заготовки: зелёные помидоры с морковью, чесноком и зеленью
Агрохимики предупредили о несовместимости азотных удобрений с известью и золой
Анастасия Решетова отказалась от участия в реалити-шоу
Боевой орёл способен добывать жертв весом до 37 килограммов

Крупяная дуэль: неочевидные причины выбрать гречку вместо риса

Гречка признана экспертами более полезной крупой по сравнению с рисом
1:34
Здоровье

Гречка занимает особое место среди круп благодаря своим уникальным свойствам. В отличие от риса, она не относится к злаковым культурам, а принадлежит семейству гречишных, что определяет её особый состав и пищевую ценность.

Гречневая крупа
Фото: commons.wikimedia by Хрюша, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречневая крупа

Уникальный статус гречки

Гречневая крупа богата полноценным белком с редким для растений набором незаменимых аминокислот, включая лизин, необходимый для построения белковых структур организма. В ней содержатся биоактивные флавоноиды, такие как рутин, укрепляющий сосуды и обладающий антиоксидантной активностью.

Польза для здоровья

Гречка имеет более низкий гликемический индекс по сравнению с белым рисом, обеспечивая плавное повышение уровня сахара в крови. Она также содержит значительно больше растворимой и нерастворимой клетчатки, что улучшает работу пищеварительной системы.

Экологическая чистота

Гречиха нетребовательна к условиям выращивания и редко нуждается в пестицидах, что делает её одной из самых экологически чистых круп. Она обогащает почву, а не истощает её, как это происходит с рисовыми монокультурами.

Кулинарная универсальность

Гречка ценится за ореховый вкус и универсальность: она подходит не только для каш, но и для выпечки, салатов, вегетарианских бургеров. Гречневая мука, не содержащая глютен, особенно полезна для тех, кто избегает пшеничной клейковины.

Уточнения

Гре́чка - род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Автомеханики назвали безопасный способ выезда из песка на автомобиле с автоматической коробкой
Авто
Автомеханики назвали безопасный способ выезда из песка на автомобиле с автоматической коробкой Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Последние материалы
Анастасия Решетова отказалась от участия в реалити-шоу
Боевой орёл способен добывать жертв весом до 37 килограммов
Необычные природные ингредиенты, применяющиеся в современных косметических средствах: пчелиный яд, экстракт улитки
Сбербанк начал компенсировать советские вклады
Автостат: трёхлетние китайские автомобили в России продаются за полцены
Филипп Киркоров написал самому себе послание в будущее
Российские врачи: белковый завтрак помогает контролировать уровень сахара в крови
Анализ этой вещи из Антарктиды раскроет секреты океана
Протокол и запись разговора защищают водителя при проверке сотрудника ГАИ
Историки: Замок Мариенбург под Ганновером — подарок Георга V супруге Марии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.