Продолжительность сна: почему универсальные восемь часов подходят далеко не всем

Сон занимает важную часть нашей жизни, и неудивительно, что ученые постоянно проводят исследования, чтобы понять, как именно он влияет на здоровье. Однако вокруг ночного отдыха существует множество мифов, которые мы продолжаем воспринимать как истину. Развенчиваем самые распространенные заблуждения.

Мифы о сне

Спать нужно ровно восемь часов

Многие считают, что оптимальное количество сна для взрослого человека — это именно восемь часов. Однако эта цифра является лишь средним значением, которое подходит далеко не всем. На самом деле, потребность в сне зависит от индивидуальных особенностей. Некоторые люди вполне могут обойтись шестью часами сна, тогда как другие нуждаются в десяти часах для полного восстановления. Эксперты советуют каждому прислушиваться к своему организму и выбирать подходящий режим сна, который будет способствовать качественному отдыху.

Храп безопасен

Многие считают, что храп — это просто неприятная особенность сна, но на самом деле он может быть признаком серьезных заболеваний, таких как апноэ сна или проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если близкие отмечают, что вы храпите, игнорировать это нельзя. Храп может свидетельствовать о нарушениях дыхания во сне, которые требуют внимания врача. Поэтому важно своевременно проконсультироваться с медицинским специалистом и пройти необходимые обследования.

Спиртное — лучшее средство против бессонницы

Многие люди прибегают к алкоголю, чтобы расслабиться и быстрее уснуть. Однако, несмотря на кажущееся расслабление, алкоголь на самом деле ухудшает качество сна. Спиртные напитки нарушают циклы сна, делая его поверхностным и менее восстанавливающим. Вместо того чтобы обращаться к спиртному, лучше выпить чашку травяного чая, например, с ромашкой или мелиссой, который оказывает расслабляющее и успокаивающее действие на нервную систему, способствуя качественному ночному отдыху.

Уточнения

Сон - периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

