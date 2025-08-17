Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему россияне несут деньги в банки, а не на рынок недвижимости — эксперты объяснили
Лоукостер Transavia займёт слоты Air France в аэропорту Орли
Как приготовить идеальный сладкий томатный соус дома — простой рецепт
Неправильное давление в шинах увеличивает расход топлива и риск аварий
Ресурсный центр климата: южные курорты Европы теряют привлекательность
Плазмотерапия для волос: инновационный метод лечения и укрепления без химии
Признаки надёжной строительной бригады при ремонте квартиры назвали прорабы
Пробежки кошки по квартире: ветеринар назвал причинами энергию, голод и гормоны
Имена Пригожина и Валерии использовали без спроса на светском мероприятии

Коллаген и молодость: какие продукты помогают сохранить упругость кожи и суставов

Хлорофилл из овощей стимулирует выработку коллагена — специалисты
2:38
Здоровье

Коллаген — это белок, который играет ключевую роль в поддержании молодости и упругости кожи, а также в здоровье суставов, волос и ногтей. Хотя коллаген часто ассоциируется с добавками и кремами, на самом деле можно поддерживать его уровень в организме с помощью правильного питания.

Фруктовый шашлычок с сырной заправкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фруктовый шашлычок с сырной заправкой

Продукты, стимулирующие выработку коллагена

  1. Цитрусовые фрукты
    Цитрусовые фрукты, такие как апельсины, лимоны и грейпфруты, являются отличным источником витамина С, который необходим для синтеза коллагена в организме. Витамин С помогает активировать клетки, отвечающие за выработку этого важного белка. Поэтому регулярное употребление цитрусовых может стать важной частью диеты для поддержания молодости.

  2. Бульоны на косточке
    Классический костный бульон — один из самых мощных природных источников коллагена. Он содержит аминокислоты, такие как пролин и глицин, которые необходимы для синтеза коллагена в организме. Бульоны на костях насыщены веществами, способствующими поддержанию эластичности кожи и улучшению состояния суставов.

  3. Желатин
    Желатин — это продукт, получаемый из коллагена животного происхождения, и он является отличным источником этого белка. Желатин часто используется для приготовления десертов, желе и киселей, и может стать отличным дополнением к рациону для тех, кто хочет поддерживать уровень коллагена.

  4. Листовые овощи
    Хотя листовые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, не содержат коллаген, они являются источником хлорофилла. Этот компонент помогает стимулировать выработку коллагена в организме. Регулярное употребление листовых овощей способствует улучшению внешнего вида кожи и поддержанию общего здоровья.

Важность питания для синтеза коллагена

Эксперты подчеркивают, что вещества, поступающие с пищей, усваиваются организмом гораздо эффективнее, чем те, что поступают через добавки. Поэтому для поддержания высокого уровня коллагена важно правильно составить свой рацион, добавляя продукты, стимулирующие его выработку.

Питание играет важнейшую роль в поддержании здоровья кожи, суставов и других тканей, для которых коллаген является основным строительным материалом. Включение в рацион продуктов, богатых витамином С, хлорофиллом и коллагеном, поможет сохранить молодость и здоровье на долгое время.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) и обеспечивающий её прочность и эластичность.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Авто
Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику Аудио 
Популярное
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души

Такаши Нихира превратил Honda CB1100EX в уникальный кастом в стиле Brat, оставив от оригинала лишь бак и создав всё остальное вручную.

Кастом Honda CB1100EX от Wedge Motorcycle: новый взгляд на классику
Зоологи: кошки видят в темноте в 6 раз лучше людей благодаря слою клеток тапетуму
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Марина Зудина ошеломила своим видом на 90-летии Табакова: поклонники не узнали актрису
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Хотите спокойного друга? Эти кошки созданы для объятий, а не для бега
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Кит с акульей улыбкой: в Австралии нашли древнего охотника с глазами-наводчиками
Последние материалы
Имена Пригожина и Валерии использовали без спроса на светском мероприятии
Учёные раскрыли, что кардио тоже влияет на рост мышц
Роза Сябитова поблагодарила Илью Соболева за внезапную славу сына
Идеальные сосиски: раскроем секреты правильной варки — 3 ключевых правила
В Калуге представили кроссовер Tenet T7 на базе Chery Tiggo 7L
Зарплата от 1 млн: эксперт назвал самые прибыльные профессии
Топ-20 городов для поколения Z: как выбрать идеальное место для вечеринок
Эксперты: прогулки и физическая активность снижают хронический стресс
Ученые смогли воскресить давно умершее животное
Как быстро растут мышцы: эксперт раскрыл реальные сроки и факторы, влияющие на прогресс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.