Простой утренний приём пищи, который помогает держать форму

1:25
Здоровье

Белок в составе завтрака обеспечивает длительное насыщение и предотвращает резкие колебания уровня глюкозы в крови.

творог
Фото: freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
творог

Почему белок утром так важен

Протеины требуют больше энергии для переваривания, что увеличивает термический эффект пищи уже с утра.

Польза для тела и мозга

Яйца, творог и йогурт дают организму аминокислоты, необходимые для восстановления тканей и поддержания мышц. Стабильный уровень сахара помогает контролировать тягу к сладкому и сохранять сбалансированный гормональный фон. Белковый завтрак также улучшает когнитивные функции, поддерживает концентрацию и предотвращает энергетические провалы.

Как продлить сытость

Сочетание белка с полезными жирами — например, авокадо или орехами — делает завтрак более питательным и продлевает чувство сытости. Это помогает естественным образом снизить калорийность дневного рациона без строгих ограничений.

Влияние на обмен веществ

Регулярное употребление достаточного количества белка утром мягко стимулирует метаболизм, снижает риск инсулинорезистентности и помогает формировать устойчивые здоровые пищевые привычки. В качестве растительных альтернатив подойдут бобовые или тофу, которые дополнительно обогащают рацион клетчаткой и фитонутриентами.

Уточнения

Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
