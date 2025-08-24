Три действия, которые вернут силы после измены

Семейный психолог и психотерапевт Уна Метц, работающая с женщинами после развода, отмечает, что предательство партнёра способно разрушить доверие и поколебать уверенность в
Метц объясняет, что стресс от измены часто вызывает две противоположные реакции: эмоциональное онемение или гипервозбуждение. При онемении помогут упражнения на осознанность, холодный душ или сжатие кубика льда. При гипервозбуждении полезны дыхательные практики и физическая активность. Важно не забывать о питании, сне и профилактических медицинских проверках, включая тест на ИППП.
Не стоит торопиться с выводами
По словам психолога, под влиянием эмоций легко принять решения, о которых позже можно пожалеть. Стоит дать себе время, чтобы разобраться в чувствах и обстоятельствах. Если пара решает остаться вместе, необходимо обсудить причины измены и способы восстановления доверия, при этом ограждая детей от конфликтов.
Важна и поддержка близких
Метц подчёркивает, что не стоит переживать кризис в одиночку. Важно обращаться к тем, кто способен поддержать без осуждения, а также рассмотреть возможность индивидуальной или парной терапии.
Супру́жеская изме́на — добровольный половой акт между лицом, состоящим в браке, и лицом, не являющимся его или её супругой или супругом.
