Три действия, которые вернут силы после измены

Психолог Метц назвала способы сохранить здоровье и силы после измены

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семейный психолог и психотерапевт Уна Метц, работающая с женщинами после развода, отмечает, что предательство партнёра способно разрушить доверие и поколебать уверенность в

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эмоциональное выгорание в паре

Почему измена так ранит

Метц объясняет, что стресс от измены часто вызывает две противоположные реакции: эмоциональное онемение или гипервозбуждение. При онемении помогут упражнения на осознанность, холодный душ или сжатие кубика льда. При гипервозбуждении полезны дыхательные практики и физическая активность. Важно не забывать о питании, сне и профилактических медицинских проверках, включая тест на ИППП.

Не стоит торопиться с выводами

По словам психолога, под влиянием эмоций легко принять решения, о которых позже можно пожалеть. Стоит дать себе время, чтобы разобраться в чувствах и обстоятельствах. Если пара решает остаться вместе, необходимо обсудить причины измены и способы восстановления доверия, при этом ограждая детей от конфликтов.

Важна и поддержка близких

Метц подчёркивает, что не стоит переживать кризис в одиночку. Важно обращаться к тем, кто способен поддержать без осуждения, а также рассмотреть возможность индивидуальной или парной терапии.

Уточнения

Супру́жеская изме́на — добровольный половой акт между лицом, состоящим в браке, и лицом, не являющимся его или её супругой или супругом.



