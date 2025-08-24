Три действия, которые вернут силы после измены

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Психолог Метц назвала способы сохранить здоровье и силы после измены
1:20
Здоровье

Семейный психолог и психотерапевт Уна Метц, работающая с женщинами после развода, отмечает, что предательство партнёра способно разрушить доверие и поколебать уверенность в

Эмоциональное выгорание в паре
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему измена так ранит

Метц объясняет, что стресс от измены часто вызывает две противоположные реакции: эмоциональное онемение или гипервозбуждение. При онемении помогут упражнения на осознанность, холодный душ или сжатие кубика льда. При гипервозбуждении полезны дыхательные практики и физическая активность. Важно не забывать о питании, сне и профилактических медицинских проверках, включая тест на ИППП.

Не стоит торопиться с выводами

По словам психолога, под влиянием эмоций легко принять решения, о которых позже можно пожалеть. Стоит дать себе время, чтобы разобраться в чувствах и обстоятельствах. Если пара решает остаться вместе, необходимо обсудить причины измены и способы восстановления доверия, при этом ограждая детей от конфликтов.

Важна и поддержка близких

Метц подчёркивает, что не стоит переживать кризис в одиночку. Важно обращаться к тем, кто способен поддержать без осуждения, а также рассмотреть возможность индивидуальной или парной терапии.

Уточнения

Супру́жеская изме́на — добровольный половой акт между лицом, состоящим в браке, и лицом, не являющимся его или её супругой или супругом.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
