Обед с элементами неожиданности: неожиданные продукты, в которых скрываются радиация и ртуть

Александра Кожевникова, ведущий инженер кафедры "Химия и биотехнология" Пермского политехнического университета, в беседе с "АиФ" пояснила, что небольшие дозы радиации можно встретить в повседневной еде.
Её источником становятся растения, извлекающие радиоактивные элементы из почвы, и рыба, накапливающая их из воды.
Лидеры по радиоактивности
По словам Кожевниковой, вопреки распространённому мифу, бананы нельзя считать "самым радиоактивным" продуктом — для опасного облучения их пришлось бы съесть около 100 миллионов. Настоящий рекордсмен — бразильский орех: при ежедневном употреблении двух орехов в течение года человек получает примерно 160 мкЗв радиации.
Повышенную радиоактивность также могут иметь фасоль, морковь, картофель, красное мясо, соль, грибы (особенно белые и моховики), а также молоко, если они получены в зонах с высоким фоном.
Опасность в рыбе
Из рыб радионуклиды чаще накапливают щука, окунь и карп. Но рыба может быть опасна и из-за ртути, которая попадает в воду как естественным путём, так и из-за промышленности. Кожевникова отмечает, что уровень ртути зависит от возраста рыбы, её положения в пищевой цепочке и типа водоёма.
Какие виды стоит ограничить
Наибольшее количество ртути содержится в тунце, скумбрии, акуле и рыбе-мече. Эксперт рекомендует употреблять тунец и скумбрию не чаще 1-2 раз в месяц по 100-150 г, а детям, беременным и кормящим женщинам — исключить их вовсе. Более безопасный выбор — лосось, сельдь, сардина или треска.
Ртуть - переходный металл, при комнатной температуре представляющий собой тяжёлую серебристо-белую жидкость, пары которой чрезвычайно ядовиты, контаминант.
