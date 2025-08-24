Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводы рекомендуют: полив лука содовым раствором защищает от грибка и вредителей
Дмитрий Дибров узнал об измене жены лишь полгода спустя
Подписчица посоветовала Маргарите Симоньян прийти накрашенной в больницу к мужу
Лучшие закаты планеты: от Африки до Японии
Фитнес-эксперты объяснили, как совмещать кардио и силовые для гармоничного тела
OpenAI откроет первый офис в Индии до конца года
Опасные растения и химикаты в саду угрожают здоровью домашних животных
Кефир делает вареники мягкими и вкусными, заменяя воду и молоко
Корейская косметика не подходит россиянкам из-за сухого климата и тонкой кожи

Необычные признаки инфаркта, которые легко перепутать с безобидными болями

Кардиолог Вахляев назвал нетипичные признаки инфаркта миокарда
1:09
Здоровье

Кардиолог и анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости предупредил, что инфаркт миокарда может проявляться как симптомы совершенно других недугов.

Боль в сердце
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Боль в сердце

Инфаркт под маской других болезней

Иногда сердечный приступ внешне напоминает пищевое отравление, инфекцию или даже зубную боль, что затрудняет распознавание опасного состояния.

Почему диагноз ставится не сразу

По словам Вахляева, без инструментальных и лабораторных исследований определить инфаркт в таких случаях крайне сложно. При классическом течении заболевание сопровождается острой болью в области сердца, за грудиной или под левой лопаткой. Но при нетипичных формах симптомы могут ввести в заблуждение и пациента, и врача.

Когда нужно действовать незамедлительно

Вахляев подчёркивает: при любом внезапном ухудшении самочувствия необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Только специалист с необходимыми знаниями и оборудованием способен вовремя выявить инфаркт и предотвратить смертельно опасные последствия.

Уточнения

Медици́нская диагно́стика - процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Учёные Калифорнийского университета выровняли роговицу с помощью электрического тока
Здоровье
Учёные Калифорнийского университета выровняли роговицу с помощью электрического тока Аудио 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Платки станут трендом осени 2025: твид, кашемир, плотный шёлк и этнические принты
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин объяснила резкое похудение проблемами со здоровьем
Люся Чеботина отказывается от выступлений с менее успешными исполнителями
Ночной кошмар на борту Wizz Air: рейс пришлось сажать в Болонье
Китовая акула достигает длины 18,5 метров и живёт до 150 лет
Луковая шелуха, грибные и овощные обрезки улучшают вкус супов и рагу
Разведения гантелей в стороны помогут накачать мощные плечи
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Дизайнеры показали эффективные варианты мебели для прихожей разного размера
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.