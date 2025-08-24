Необычные признаки инфаркта, которые легко перепутать с безобидными болями

Кардиолог Вахляев назвал нетипичные признаки инфаркта миокарда

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог и анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости предупредил, что инфаркт миокарда может проявляться как симптомы совершенно других недугов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Боль в сердце

Инфаркт под маской других болезней

Иногда сердечный приступ внешне напоминает пищевое отравление, инфекцию или даже зубную боль, что затрудняет распознавание опасного состояния.

Почему диагноз ставится не сразу

По словам Вахляева, без инструментальных и лабораторных исследований определить инфаркт в таких случаях крайне сложно. При классическом течении заболевание сопровождается острой болью в области сердца, за грудиной или под левой лопаткой. Но при нетипичных формах симптомы могут ввести в заблуждение и пациента, и врача.

Когда нужно действовать незамедлительно

Вахляев подчёркивает: при любом внезапном ухудшении самочувствия необходимо срочно обращаться за медицинской помощью. Только специалист с необходимыми знаниями и оборудованием способен вовремя выявить инфаркт и предотвратить смертельно опасные последствия.

Уточнения

Медици́нская диагно́стика - процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии пациента, выраженное в принятой медицинской терминологии.

