Качество жизни: какие привычки помогут избежать негативных эффектов ожирения

Чтобы снизить риск серьезных заболеваний и увеличить продолжительность жизни, важно поддерживать здоровый вес. Ожирение оказывает негативное влияние на все аспекты жизни и значительно повышает риск развития различных болезней.
Проблемы с заживлением ран: У людей с избыточным весом раны заживают медленнее, а хирургические вмешательства могут быть сопряжены с серьезными рисками. Например, операция по удалению аппендицита у пациента весом около 200 килограммов может стать настоящей проблемой.
Сердечно-сосудистые заболевания и гипертония: У людей с лишним весом часто возникают проблемы с сердцем и давлением. Эти заболевания могут существенно снизить качество жизни и привести к преждевременному старению организма.
Сахарный диабет и расстройства дыхания: Ожирение тесно связано с развитием сахарного диабета, а также может вызывать нарушение дыхания, такие как апноэ во сне.
Доктор Андрей Лысенко подчеркнул, что среди долгожителей нет людей с избыточным весом. Поддержание здорового веса способствует не только улучшению здоровья, но и повышению качества жизни в целом.
Ожире́ние - результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.
