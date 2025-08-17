Качество жизни: какие привычки помогут избежать негативных эффектов ожирения

Лишний вес замедляет заживление ран и осложняет операции

Чтобы снизить риск серьезных заболеваний и увеличить продолжительность жизни, важно поддерживать здоровый вес. Ожирение оказывает негативное влияние на все аспекты жизни и значительно повышает риск развития различных болезней.

Проблемы с заживлением ран: У людей с избыточным весом раны заживают медленнее, а хирургические вмешательства могут быть сопряжены с серьезными рисками. Например, операция по удалению аппендицита у пациента весом около 200 килограммов может стать настоящей проблемой.

Сердечно-сосудистые заболевания и гипертония: У людей с лишним весом часто возникают проблемы с сердцем и давлением. Эти заболевания могут существенно снизить качество жизни и привести к преждевременному старению организма.