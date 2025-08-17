Регуляция сахара: какую роль корица способна сыграть в профилактике болезней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:09
Здоровье

Корица — это не только ароматная специя, которая часто используется в десертах, выпечке и напитках, но и обладает множеством полезных свойств.

Молоко с корицей
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молоко с корицей

Полезные свойства корицы

  1. Профилактика сахарного диабета: Корица помогает регулировать уровень сахара в крови и может быть полезной для людей, склонных к диабету.

  2. Поддержка в похудении: Она помогает контролировать аппетит и снижает тягу к сладким продуктам, что способствует снижению веса.

  3. Успокаивающий эффект: Корица помогает при нервных расстройствах и хроническом стрессе, снижая эмоциональное напряжение.

  4. Восстановление после переутомления: Специя помогает восстановить силы и способствует качественному отдыху, оказывая мягкий тонизирующий эффект.

  5. Положительное влияние на мозг: Регулярное употребление корицы поддерживает здоровье мозга, улучшая концентрацию и память.

Таким образом, корица не только придает вкус и аромат, но и активно поддерживает здоровье, оказывая положительное воздействие на множество систем организма.

Уточнения

Кори́ца или Кори́чник цейло́нский - вечнозелёное дерево, вид рода Коричник (Cinnamomum) семейства Лавровые (Lauraceae).

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
