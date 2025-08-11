Чаша весов здоровья: как антибиотики одновременно спасают и калечат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Иммунная система при приёме антибиотиков страдает, но, зачастую без них не обойтись. О том, как найти "золотую середину", Pravda.Ru пгоговорила с врачом-иммунолом Владимиром Болибоком.

На клетки в организме человека антибиотик не воздействует, только на микробы, против которых мы подобное лекарство и принимаем, поясняет врач. К сожалению, добавляет медик, попутно страдают и полезные микроорганизмы, населяющие наше тело.

"В организме человека присутствует большое количество микробов, большинство из них — это полезные микробы, симбионты, или симбиотики, симбиотическая флора. Они представляют необходимую составляющую нашего организма для того, чтобы мы нормально себя чувствовали, поддерживают обмен веществ. Если мы часто принимаем антибиотики, мы угнетаем микрофлору. Микробиота — это как бы дополнительный орган в нашем организме, полезный орган, а антибиотики приводят к атрофии этого полезного органа", — разъяснил иммунолог.

Приём антибиотиков доктор сравнил с чашей весов, на которой находятся польза и вред.

"С какой целью люди принимают антибиотики? Чтобы избавиться от каких-то неправильных микробов, болезнетворных. Если мы это часто делаем, то наша иммунная система перестает реагировать на инфекцию, мы всё время вне этой иммунной системы запускаем в ход антибиотики. В итоге иммунная система приходит к состоянию вторичного иммунодефицита. Начинает развиваться микрофлора, на которую антибиотики не действуют. А антибиотики не действуют, например, на грибковую микрофлору, на всякие плесени, которые в нашем организме живут. Это как такие весы, если вы одну чашку наклоняете, то в другую сторону всё и наклоняется", — привёл свои доводы доктор.

Однозначного ответа нет, хорошо это или плохо, принимать антибиотики, резюмировал Болибок. 

