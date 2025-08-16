Йодные сетки и здоровье: этот популярный метод не всегда может оправдать ожидания

Катхурия: йодные сетки неэффективны для восполнения дефицита йода

Не все люди склонны обращаться к врачам, предпочитая иногда использовать народные методы лечения. Однако многие из этих методов могут быть не столь эффективными, как кажется на первый взгляд, и даже могут причинить вред здоровью.

Одним из таких распространенных способов является использование йодных сеток при дефиците йода. Многие считают, что это помогает восполнить нехватку важного микроэлемента в организме. Однако эндокринолог Юлия Катхурия пояснила, что нанесение йодной сетки действительно позволяет небольшому количеству йода всасываться через кожу, но невозможно точно рассчитать, сколько вещества при этом поступает в организм. К тому же, на этот процесс влияет несколько факторов, таких как температура тела, окружающая среда и площадь, покрытая йодом.

Как правильно восполнять дефицит йода

Катхурия отметила, что более эффективным и безопасным способом восполнения йода является использование йодированной соли. Для этого достаточно употреблять всего 5 граммов соли в день, что эквивалентно 40 мкг йода. Однако важно не превышать рекомендованную дозу, так как избыток йода может вызвать проблемы с щитовидной железой.

Мифы о йодных сетках

Популярная практика нанесения йодных сеток также связана с множеством мифов. Например, существует мнение, что они помогают снизить отечность, воспаление и расширяют сосуды. Однако, как подчеркнула доктор Катхурия, эффективность йодных сеток в этом вопросе до сих пор не была научно доказана.

Вместо того чтобы полагаться на народные методы, рекомендуется следить за уровнем йода в организме и проконсультироваться с врачом для получения более точных рекомендаций по корректировке питания и лечению.

Ио́д - химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 53.

